Путин собрал совещание из-за ситуации в приграничных областях: "проблемы" не только на Курщине

Российский диктатор Владимир Путин собрал совещание в связи с "напряженной" ситуацией на российской территории, граничащей с Украиной. Во время разговора затронули сразу три приграничных области.

Кремлевский хозяин явно обеспокоен возможной угрозой и для других регионов. Ведь во время совещания обсудили ситуацию в Курской, Белгородской, а также Брянской областях, об этом сообщают российские СМИ, пишет 24 Канал.

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Путин собрал совещание из-за ситуации в приграничье

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, ситуация в Климовском районе якобы стабилизировалась. Накануне россияне жаловались на якобы прорыв украинской ДРГ на этой территории, где "было боестолкновение".

Он также сообщил, что в шести приграничных районах области готовятся к потенциальной эвакуации населения. Также там планируют отправлять детей в другие регионы, чтобы те учились там в учебных заведениях.

В то же время Путин поручил Мантурову и Силуанову продумать финансирование территориальной обороны и подготовку к отопительному сезону в приграничных регионах. Диктатор вроде бы поддержал идею о финансировании территориальной обороны там за счет федерального бюджета.

Ну и конечно, что российские власти успели пожаловаться о якобы атаке ВСУ на Курскую АЭС. Путин заверил, что якобы уже проинформировал МАГАТЭ, поэтому в стране-агрессоре ожидают, что на атомную электростанцию пришлют специалистов.