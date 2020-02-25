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      Совещание шахтеров: о чем говорили во время съезда

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      25 февраля 2020 года состоялось Всеукраинское совещание работников угольной промышленности. Как отмечалось, главным на этом совещании было решение вопроса выплаты зарплатной задолженности. Размер долга составляет 1 миллиард 100 миллионов гривен. За неделю эта сумма должна вырасти на 500 миллионов гривен.

      На некоторых шахтах работники не получают зарплату в течение пяти месяцев. Они боятся, что предприятия в будущем могут закрыть. Об этом в эфире сообщила журналистка 24 канала.

      Читайте также: "Лавочка" должна быть закрыта, – Зеленский о коррупции и "смотрящих" за шахтами

      Работники шахт отметили, что в их населенных пунктах это единые бюджетообразующие предприятия. Во время совещания они озвучили свои главные требования.

      Шахтеры требуют увольнения министра энергетики, возвращения Министерства угольной промышленности, погашения задолженности шахтерам,
      - прокомментировала представитель профсоюза шахты Мирнограда любовь Авраменко.

      Во время совещания сообщили, что ЕС хочет отказаться от использования угля. Это, в частности, связано с так называемыми "зелеными соглашениями". До 2050 года запланировано уменьшить использование угля в производстве электроэнергии до 2-3%. Сейчас этот показатель составляет почти 20%. При этом еще 40 лет назад он составлял более 50%.

      Что известно о "Зеленуом соглашении"?
      12 декабря 2019 года лидеры стран Европейского Союза встретились в Брюсселе и поддержали программу "Экологическое соглашение". Оно предполагает, что к 2050 году Европа должна стать первым климатически нейтральным континентом.
      Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Леен заявила, что "европейское зеленое соглашение" будет "человеком в момент восхождения на Луну".

      План заключается в просмотре каждого действующего закона для определения климатических преимуществ, а также введение нового законодательства относительно циркулярной экономики, обновления зданий, биоразнообразия, сельского хозяйства и инноваций.

      Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель отметил, что по результатам недавно проведенного рейтинга всех шахт в Украине, многие из них являются убыточными и неперспективными. Он добавил, что все предприятия не закроют, однако некоторые придется дотировать. Государство их будет поддерживать, ведь речь идет об энергетической безопасности Украины.

      Олексій Оржель
      Алексей Оржель

      Во время совещания президент Украины выслушал многих работников шахт. Глава государства дал два месяца на закрытие долгов перед шахтерами, и предложил не платить зарплату правительству, если рабочим не выплатят необходимые суммы. Также он отметил, что одной из главных проблем в этой области является коррупция.

      Термин "смотрящие" по шахтам должен исчезнуть вместе с самыми "смотрящими". Коррупция на шахтах стала одной из причин таких ситуаций. Вместо инвестиций в безопасность шахтеров, в модернизацию и своевременную выплату зарплат кто-то зарабатывал миллионы. "Лавочка" должна быть закрыта,
      – отметил Владимир Зеленский.

      Президент заявил, что поручает министру энергетики Алексею Оржелю провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий. Далее он должен публично отчитаться и передать результаты в правоохранительные органы.

      По поручению Зеленского Министерство развития общин и территорий должен разработать специальную программу, и позаботиться о том, чтобы даже при условии закрытия шахт люди не остались без работы. Это приложение предусматривает и заботу о пожилых людях, которые работали на шахтах, а также о детях горняков.

      Глава государства отметил, что первоочередной задачей является погашение задолженности. Однако, после этого сразу запланировано поехать в шахтерские городки, чтобы увидеть всю ситуацию.

      Видео: выступление Зеленского на Всеукраинском совещании работников угольной промышленности

       

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Министерство энергетики и защиты окружающей среды Зарплата Алексей Оржель Шахтеры Угольная промышленность
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