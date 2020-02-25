Всеукраїнська нарада шахтарів: про що говорили під час з'їзду

25 лютого 2020 року відбувся Всеукраїнська нарада працівників вугільної промисловості. Як зазначалося, головним на цій нараді було вирішення питання виплати зарплатної заборгованості. Розмір боргу становить 1 мільярд 100 мільйонів гривень. За тиждень ця сума має зрости на 500 мільйонів гривень.

На деяких шахтах працівники не отримують зарплату протягом п'яти місяців. Вони бояться, що підприємства в майбутньому можуть закрити. Про це в ефірі повідомила журналістка 24 каналу.

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Працівники шахт відзначили, що в їхніх населених пунктах це єдині бюджетоутворювальні підприємства. Під час наради вони озвучили свої головні вимоги.

Шахтарі вимагають звільнення міністра енергетики, повернення Міністерства вугільної промисловості, погашення заборгованості шахтарям,

– прокоментувала представниця профспілки шахти Мирнограда Любов Авраменко.

Під час наради повідомили, що ЄС хоче відмовитися від використання вугілля. Це, зокрема, пов'язано з так званими "зеленими угодами". До 2050 року заплановано зменшити використання вугілля у виробництві електроенергії до 2-3%. Зараз цей показник становить майже 20%. Натомість, ще 40 років назад він становив понад 50%.

Що відомо про "Зелену угоду"?12 грудня 2019 року лідери країн Європейського Союзу зустрілися у Брюсселі і підтримали програму "Екологічна угода". Вона передбачає, що до 2050 року Європа має стати першим кліматично нейтральним континентом.

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Леєн заявила, що "Європейська зелена угода" буде "людиною в момент сходження на Місяць".



План полягає в перегляді кожного чинного закону задля визначення кліматичних переваг, а також введення нового законодавства щодо циркулярної економіки, оновлення будівель, біорізноманіття, сільського господарства та інновацій.

Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель зазначив, що за результатами нещодавно проведеного рейтингу всіх шахт в Україні, багато з них є збитковими і неперспективними. Він додав, що всі підприємства не закриють, однак деякі доведеться дотувати. Держава їх підтримуватиме, адже йдеться про енергетичну безпеку України.



Олексій Оржель

Під час Наради президент України вислухав багатьох працівників шахт. Глава держави дав два місяці на закриття боргів перед шахтарями, і запропонував не платити зарплату уряду, якщо робітникам не виплатять необхідні суми. Також він зазначив, що однією з головних проблем у цій галузі є корупція.

Термін "смотрящиє" за шахтами має зникнути разом із самими "смотрящими". Корупція на шахтах стала однією з причин таких ситуацій. Замість інвестицій в безпеку шахтарів, у модернізацію та вчасну виплату зарплат хтось заробляв мільйони. "Лавочка" повинна бути закрита,

– зауважив Володимир Зеленський.

Президент заявив, що доручає міністру енергетики Олексію Оржелю провести повний фінансовий і кадровий аудит вугільних підприємств. Далі він має прозвітувати публічно і передати результати до правоохоронних органів.

За дорученням Зеленського Міністерство розвитку громад і територій має розробити спеціальну програму, і подбати про те, щоб навіть за умови закриття шахт люди не залишилися без роботи. Ця програма передбачає і піклування про людей похилого віку, які працювали на шахтах, а також про дітей гірників.

Глава держави відзначив, що першочерговим завданням є погашення заборгованості. Однак, після цього одразу заплановано поїхати в шахтарські містечка, щоб на власні побачити всю ситуацію.

Відео: виступ Зеленського на Всеукраїнській нараді працівників вугільної промисловості