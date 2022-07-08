Рада досрочно прекратила полномочия пророссийского олигарха Новинского

Парламент Украины прекратил депутатские полномочия Вадима Новинского. Ранее сам Новинский заявил о том, что складывает свой мандат.

За такое решение проголосовали 295 нардепов. Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

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"За" было 295 голосов депутатов

Против того, чтобы Новинский остался без мандата, никто не проголосовал. Воздержались два народных избранника.

Железняк уточнил, что голосовали без самого Новинского, он не пришел в Раду и в последний раз не выступил с трибуны. В настоящее время в состав парламента входит 421 нардеп.

Голосование за прекращение полномочий Новинского / Фото Ярослава Железняка

Новинский сообщил о своем решении в соцсетях

О желании распрощаться с депутатством Новинский сообщил 6 июля в соцсетях. Олигарх заверил, что сейчас будет "полезнее в гуманитарной сфере, чем в политической". Своими нынешними приоритетами Новинский назвал "развитие национальной экономики, служение Украинской православной церкви и восстановление разрушенных храмов"

Также экс-нардеп поблагодарил за доверие своих избирателей из Мариуполя и пообещал помочь им с восстановлением города после войны. Хотя кто виноват в его тотальном разрушении, бизнесмен не уточнил.

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Еще несколько интересных фактов о Вадиме Новинском:

Новинский – протодиакон УПЦ МП и ревностный ее сторонник.

Также олигарх известен щедрым финансированием российской церкви в Украине.

Более того, Новинский даже встречался в москве с патриархом кириллом.

В 2021 году Новинский попал в базу "Миротворца" именно как агент российской церкви.

Смотрите в видео – кто такой Вадим Новинский: