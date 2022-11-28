Совет министров ОБСЕ впервые соберется без участия представителя России

Совет министров ОБСЕ соберется без участия представителя России. Такое произойдет впервые.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. К слову, накануне из Парламентской Ассамблеи ОБСЕ не смогли выгнать делегатов из России.

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Совет министров ОБСЕ соберется без участия России

И это – правильно. Нечего ему (представителю России – 24 канал) делать. Они только имитируют переговоры. Они только имитируют дипломатию. А на самом деле они сделали свой выбор: этот выбор – война и военные преступления,

– заявил Кулеба.

Отметим, что встреча Совета министров ОБСЕ должна пройти в польском городе Лодзь 1 и 2 декабря. В этом году Польша председательствует в ОБСЕ, состоящем из 57 стран.

Кулеба рассказал о Совете министров ОБСЕ: смотрите видео

Зеленский просил выгнать Россию из ОБСЕ

Россия по-прежнему остается в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Президент Владимир Зеленский заявил, что стране-агрессору там не место.

Так, Зеленский не понимает, почему Россия после 9 месяцев войны против Украины до сих пор остается членом ОБСЕ.

"Почему, в частности, государство-террорист даже через 9 месяцев своих непрерывных преступлений до сих пор остается одним из членов вашей Парламентской ассамблеи?" – сказал украинский лидер.

Польша Лаврову не рада

Накануне стало известно, что Сергею Лаврову запретили въезд на территорию Польши для встречи министров ОБСЕ. Затем представитель МИД Польши Лукаш Ясина подтвердил, что министра иностранных дел России не пустят на встречу министров ОБСЕ, которая состоится в Лодзи 1 – 2 декабря.

Пропагандистские медиа уже заявили, что 2 недели назад представители из Польши якобы направили приглашение России и Беларуси на встречу. Сейчас не желают пускать Лаврова и его команду в страну.

Также напомним, что на саммит G20 российская сторона отправила министра иностранных дел Лаврова. Однако он позорно сбежал посреди встречи. Вероятно, чтобы избежать вопросов по поводу очередного массированного ракетного удара, который как раз осуществляла по Украине Россия в то время.

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