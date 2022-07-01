Рада назначила нового омбудсмена Дмитрия Лубинца
Источник:телеграм-канал "Железный нардеп"
Верховная Рада назначила нового уполномоченного по правам человека. Им стал Дмитрий Лубинец.
Кандидатуру Лубинца обсуждали целый час. Наконец его назначили омбудсменом.
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После часового обсуждения Дмитрия Лубинца назначили на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека,
– заявил нардеп Ярослав Железняк.
Такое решение поддержали 250 парламентариев.
Что известно о Дмитрии Лубинце
Нардеп Лубинец является председателем Комитета Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Он также является членом украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы и первым заместителем председателя правления ОО "Народно-патриотический союз Донбасса".
Родом новый омбудсмен из Волновахи Донецкой области. По образованию он специалист по международным отношениям и юрист. Политическую карьеру Лубинец начинал в Волновахском городском совете.
Отметим, что в 2019 году парламентарий был одним из 59 нардепов, подписавших скандальное представление в Конституционный Суд об отмене уголовной ответственности за ложь в декларации.
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