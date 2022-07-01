Рада назначила нового омбудсмена Дмитрия Лубинца

Верховная Рада назначила нового уполномоченного по правам человека. Им стал Дмитрий Лубинец.

Кандидатуру Лубинца обсуждали целый час. Наконец его назначили омбудсменом.

Читайте также Руководители САП и НАБУ должны быть назначены в кратчайшие сроки, – фон дер Ляйен в Раде

После часового обсуждения Дмитрия Лубинца назначили на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека,

– заявил нардеп Ярослав Железняк.

Такое решение поддержали 250 парламентариев.

Как нардепы голосовали за назначение Лубинца / Фото Ярослава Железняка

Что известно о Дмитрии Лубинце

Предыдущую уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову уволили с должности 31 мая . В "Слуге народа" объяснили, что она, якобы слишком много внимания концентрировала на деталях сексуальных преступлений против детей, а свои прямые обязанности не выполняла. То есть не участвовала в организации гуманитарных коридоров, защите и обмене пленных, противодействии депортации людей и детей.

Нардеп Лубинец является председателем Комитета Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Он также является членом украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы и первым заместителем председателя правления ОО "Народно-патриотический союз Донбасса".

Родом новый омбудсмен из Волновахи Донецкой области. По образованию он специалист по международным отношениям и юрист. Политическую карьеру Лубинец начинал в Волновахском городском совете.

Отметим, что в 2019 году парламентарий был одним из 59 нардепов, подписавших скандальное представление в Конституционный Суд об отмене уголовной ответственности за ложь в декларации.

Больше о деятельности Денисовой во время войны смотрите в видео: