Кандидатуру Лубінця обговорювали цілу годину. Врешті його таки призначили омбудсменом.
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Після годинного обговорення Дмитра Лубінця призначили на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,
– заявив нардеп Ярослав Железняк.
Таке рішення підтримали 250 парламентарів.
Як нардепи голосували за призначення Лубінця / Фото Ярослава Железняка
Що відомо про Дмитра Лубінця
Нардеп Лубінець є головою Комітету Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Також він є членом української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи та першим заступником голови правління ГО "Народно-патріотичний союз Донбасу".
Родом новий омбудсмен з Волновахи Донецької області. За освітою він спеціаліст з міжнародних відносин та правник. Політичну кар'єру Лубінець розпочинав у Волноваській міській раді.
Зауважимо, у 2019 році парламентар був одним із 59 нардепів, які підписали скандальне подання до Конституційного Суду про скасування кримінальної відповідальності за брехню в декларації.
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