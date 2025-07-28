Без света, воды и не только: в каких условиях живут люди на правобережье Херсонщины

Условия жизни в Херсоне и прифронтовых громадах области – отличаются. Если в областном центре после обстрелов бывают проблемы со светом, водой, интернетом и связью, но недолго, то в других ОТГ провести ремонты не всегда удается из-за непрекращающихся атак.

Журналист из Херсона, редактор сайта "Мост" Сергей Никитенко в эфире 24 Канала рассказал, что в Херсоне коммунальные службы работают оперативно и героически, сразу после обстрелов приступают к работе.

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Какое решение принял Совет обороны Херсонщины?

Месяц назад возле дома журналиста произошло попадание, упал российский снаряд, повредил дома, заборы, сети. Никитенко был уверен, что в ближайшее время ему придется жить без интернета, но был очень поражен, с какой скоростью коммунальщики все отремонтировали. В других громадах Херсонщины, со слов журналиста, ситуация намного хуже.

В прифронтовых и фронтовых, что на берегу Днепра, света и воды нет, в некоторых ОТГ уже и людей нет. Есть, как минимум, два села, где ноль жителей, да и самих сел нет, потому что русские их практически стерли с лица земли: Ивановка, Токаревка (Дарьевская громада),

– озвучил Никитенко.

В некоторых населенных пунктах еще остаются люди, например в селе Садовое, это недалеко от Херсона. Там света нет с ноября 2022 года. После того как россияне взорвали все коммуникации, восстановить их так и не удалось, потому что там регулярные обстрелы. Однако люди продолжают там жить, до недавнего времени туда даже курсировала маршрутка.

Все громады вверх по Днепру тоже очень страдают, там нет электроэнергии, часто невозможно транспортировать продукты, старосты их завозят под обстрелами и дронами, чтобы накормить людей. Это, как отметил журналист, очень страшная история. Таких сел есть ориентировочно 30.

"Все, что ниже Херсона, Белозерки – под постоянными обстрелами, населенные пункты там заблокированы вражескими дронами, а село Днепровское почти уничтожено, туда журналистов не пускают. Хотя даже в таких условиях в эти населенные пункты прорывается "Укрпочта". Это невероятно, я иногда удивляюсь, как работники это делают", – озвучил Никитенко.

К сожалению, был случай, когда транспорт почты был атакован россиянами, водитель погиб. Это произошло в одном из сел Станиславской громады. Ситуация, как подытожил журналист, на правобережье Херсонщины очень напряженная, но там продолжают жить люди.

Никитенко рассказал, что Советом обороны области было принято решение о принудительной эвакуации населения, которое живет сейчас под постоянными атаками врага. Пока, как отметил журналист, неизвестно как это будет выполняться, но, по его убеждению, это правильная мера. Потому что люди, которые там остаются, подвергают опасности не только себя, но и тех, кто ездит туда их кормить, лечить и спасать.