Напомним, что жители столицы неоднократно выражали возмущение по поводу закрытых укрытий во время воздушных тревог. Собственно, такое явление привело к гибели трех человек во время ночных обстрелов Киева.

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Что обсудят на заседании Совета безопасности

Инициируем созыв в пятницу, 2 июня, Совета обороны города. С участием руководителей фракций Киевсовета и представителей общественности. Главная тема собрания – обсуждение состояния и использования сооружений гражданской защиты в Киеве,

– говорится в сообщении начальника КГВА Сергея Попко.

Мэр города Виталий Кличко, в свою очередь, просит общественность приобщиться к проверке доступа к укрытиям.

По его словам, полтора месяца назад Департамент муниципальной безопасности КГГА заключил Меморандум о сотрудничестве по контролю над работой укрытий с группой общественного мониторинга "Озон". Эта группа собирает и предоставляет департаменту адреса укрытий, на которые жалуются жители. Кличко утверждает, что уже провели ряд общих инспекций.

Заметьте! Чтобы присоединиться, обращайтесь на официальную электронную почту Департамента муниципальной безопасности – security@kyivcity.gov.ua

Из-за закрытых укрытий погибли люди: что известно