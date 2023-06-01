Напомним, что жители столицы неоднократно выражали возмущение по поводу закрытых укрытий во время воздушных тревог. Собственно, такое явление привело к гибели трех человек во время ночных обстрелов Киева.
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Что обсудят на заседании Совета безопасности
Инициируем созыв в пятницу, 2 июня, Совета обороны города. С участием руководителей фракций Киевсовета и представителей общественности. Главная тема собрания – обсуждение состояния и использования сооружений гражданской защиты в Киеве,
– говорится в сообщении начальника КГВА Сергея Попко.
Мэр города Виталий Кличко, в свою очередь, просит общественность приобщиться к проверке доступа к укрытиям.
По его словам, полтора месяца назад Департамент муниципальной безопасности КГГА заключил Меморандум о сотрудничестве по контролю над работой укрытий с группой общественного мониторинга "Озон". Эта группа собирает и предоставляет департаменту адреса укрытий, на которые жалуются жители. Кличко утверждает, что уже провели ряд общих инспекций.
Из-за закрытых укрытий погибли люди: что известно
- Житель Киева, жена которого погибла при обстреле, рассказал, что укрытие возле поликлиники на момент воздушной тревоги было закрыто. Мужчина говорит, что охранник поликлиники находился в состоянии алкогольного опьянения, закрылся внутри укрытия и не впускал никого в хранилище.
- Глава МВД Игорь Клименко подтвердил, что все три человека, чью жизнь унесла ночная атака, погибли, когда пытались пройти в укрытие.
- Полиция и СБУ уже начали уголовное производство по статье "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия". Защитника забрали в отделение полиции с признаками алкогольного опьянения, чтобы установить его роль и участие с непредоставлением доступа к укрытию.