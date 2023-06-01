Нагадаємо, що жителі столиці неодноразово висловлювали обурення щодо закритих укриттів під час повітряних тривог. Власне, таке явище призвело до загибелі трьох людей під час нічного обстрілу Києва.

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Що обговорять на засіданні Ради безпеки

Ініціюємо скликання у п'ятницю, 2 червня, Ради оборони міста. За участі керівників фракцій Київради та представників громадськості. Головна тема зібрання – обговорення стану та використання споруд цивільного захисту в місті Києві,

– йдеться у повідомленні начальника КМВА Сергія Попка.

Мер міста Віталій Кличко, своєю чергою, просить громадськість долучитись до перевірки доступу до укриттів.

За його словами, півтора місяця тому Департамент муніципальної безпеки КМДА уклав Меморандум про співпрацю щодо контролю за роботою укриттів з групою громадського моніторингу "Озон". Ця група, власне, збирає і надає департаменту адреси укриттів, на які скаржаться мешканці. Кличко стверджує, що вже провели низку спільних інспекцій.

Зауважте! Щоб долучитися, звертайтеся на офіційну електронну пошту Департаменту муніципальної безпеки – security@kyivcity.gov.ua

Через закриті укриття загинули люди: що відомо