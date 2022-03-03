Рада одобрила законопроекты о коллаборантах

В Украине 8 день идет полномасштабная война с Россией. Правительство приняло законы, предупреждающие проявления коллаборационизма.

Поэтому в Украине действует законопроект №5143 об обеспечении ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность. Кроме этого, легализовали постановление №5144 об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность.

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Такое решение необходимо для безопасности людей. В настоящее время правительство еще не обнародовало текст закона.

Что еще приняли в Раде

Парламент проголосовал за принудительное изъятие российского имущества в Украине. Речь идет о том, что собственность России и ее резидентов будут осуществляться через общественную и военную необходимость. Оккупанты не получат никаких компенсаций.