Эту информацию сообщил народный депутат Ярослав Железняк 4 ноября. Согласно проекту закона №2683 "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении", у каждого взрослого работающего лица будет свой пенсионный накопительный счет.

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Рада пока не будет рассматривать проект закона о пенсионной реформе

Пока проект закона № 2683 о внедрении накопительной пенсионной системы рассматриваться в ближайшие дни не будет,

– заявил Железняк.

По его данным, рассмотрение пенсионной реформы было отложено на неопределенный срок для дальнейших консультаций.



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Что предусматривает закон о накопительной пенсии

Проект закона предусматривает, что накопление пенсии будет обязательно. Речь идет о второй системе пенсионного обеспечения.

Согласно ей все официально трудоустроенные и застрахованные люди будут иметь личные пенсионные накопительные счета. На эти счета будут направлять деньги из зарплаты украинца: часть будет платить он сам, а часть – работодатель.

Благодаря оплате от работодателя Единый социальный взнос для гражданина уменьшится. Подробнее о схеме читайте по ссылке.

Стоит отметить, что накопившаяся на личном счете сумма гражданина будет неприкосновенной для государства, для работодателя и для учредителя пенсионного фонда. Эти деньги можно будет передать по наследству.

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