Цю інформацію повідомив народний депутат Ярослав Железняк 4 листопада. Згідно з проєктом закону №2683 "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення", кожна доросла працююча особа матиме свій пенсійний накопичувальний рахунок.

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Рада наразі не розглядатиме проєкт закону про пенсійну реформу

Поки проєкт закону № 2683 щодо впровадження накопичувальної пенсійної системи розглядатися найближчими днями не буде,

– заявив Железняк.

За його даними, розгляд пенсійної реформи відклали на невизначений термін для подальших консультацій.

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Що передбачає закон про накопичувальну пенсію

Проєкт закону передбачає, що накопичення пенсії буде обов'язкове. Мовиться про другу систему пенсійного забезпечення.

Згідно з нею, всі офіційно працевлаштовані та застраховані люди будуть мати особисті пенсійні накопичувальні рахунки. На ці рахунки скеровуватимуть гроші з зарплати українця: частину платитиме він сам, а частину – роботодавець.

Завдяки оплаті від роботодавця, Єдиний соціальний внесок для громадянина зменшиться. Детальніше про схему читайте за посиланням.

Варто зауважити, що сума, яка назбиралась на особистому рахунку громадянина буде недоторканою для держави, для роботодавця та для засновника пенсійного фонду. Ці гроші можна буде передати в спадок.

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