О накопительных пенсиях для работников приватизируемых предприятий, а также о помощи на развитие бизнеса – в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Читайте Бензин и дизель могут подорожать: Минэкономики установило новую предельную цену

О накоплении пенсий

Госпожа Марина, недавно на заседании правительства было принято решение о введении накопительной пенсионной системы для работников предприятий большой приватизации.

Да. Это экспериментальный проект. Его суть заключается в том, что инвестор, который будет покупать объект государственной собственности в рамках большой приватизации, введет накопительные пенсионные программы минимум для 50% работников предприятия.

Я искренне надеюсь, что кроме этого экспериментального проекта, который мы запустили, будут и другие инициативы, а также, что наблюдательные советы государственных предприятий будут внедрять накопительные пенсионные программы для работников, и в конечном итоге у большинства работающих в Украине будет индивидуальный пенсионный счет с собственными накоплениями, которые будут служить дополнительным источником дохода для человека на пенсии.

Марина Лазебная / Фото предоставлено сайту 24 канала

Сейчас в Украине из более 25 тысяч предприятий лишь чуть более 2 тысяч заключили пенсионные контракты в пользу своих работников с негосударственными пенсионными фондами. Человек, когда устраивается на работу, даже не ставит вопрос, а есть ли пенсионная программа у работодателя. Ни на одном сайте поиска работы нет такого поля в описании вакансий.

Учитывая нашу демографию, мы должны понимать, что без собственных пенсионных накоплений достойных доходов в пожилом возрасте не будет. Поэтому пенсионные накопления должны стать модой, а затем нормой. В том числе, и пенсионные программы от работодателя. Предприятие без пенсионной программы должно быть исключением, а не правилом. Люди должны выбирать место работы, в том числе, сравнивая условия пенсионных программ. А задача государства – стимулировать создание как можно большего количества успешных примеров, которые будут желать подражать другим.

Важно В 2021 году госбюджет Украины получил "лишние" почти 2%, – Госказначейство

Но как именно эта инициатива будет реализовываться на практике?

Это будет касаться тех предприятий, которые, согласно условиям продажи, сохраняют основные виды деятельности и одновременно насчитывают в своем штате более 100 работников. Будущие владельцы таких предприятий будут заключать пенсионные контракты с негосударственными пенсионными фондами и платить накопительные взносы в пользу работников. Взносы будут делаться за счет работодателя. Они должны быть не менее 4% заработной платы работника.

К слову, согласно действующему законодательству, и работодатели, и работники имеют налоговые льготы на взносы в негосударственные пенсионные фонды. На сумму взносов не начисляется единый социальный взнос и с них не удерживают военный сбор и налог на доходы физических лиц.

Поэтому та гривна, которую предприятие перечисляет на счет работника в негосударственном пенсионном фонде, "стоит" такому предприятию на 50% дешевле за счет налоговых льгот, чем гривна, которую человек получает "на руки" в виде заработной платы.

Владельцы этих предприятий должны будут вкладывать деньги в определенный негосударственный пенсионный фонд?

Нет, никаких указаний, какой фонд выбирать, государство не дает и вообще не ограничивает будущих владельцев этих объектов большой приватизации в способе реализации пенсионной программы. Ведь кроме социальной составляющей пенсионная программа – это элемент корпоративной культуры и инструмент управления талантами. Поэтому каждое предприятие должно иметь возможность "настроить" его под собственные нужды.

Новые владельцы объектов большой приватизации могут решить создать собственный корпоративный негосударственный пенсионный фонд. Или, как вариант, создать открытый НПФ и затем претендовать на его участие во втором уровне пенсионной системы. Или же просто выбрать один из действующих НПФ и заключить с ним пенсионный контракт. Еще один из возможных вариантов – воспользоваться принципом "деньги идут за человеком" и предложить работникам самостоятельно выбрать НПФ.

По словам Лазебной, пенсионные накопления должны стать модой в Украине / Фото из архива сайта 24 канала

На каких условиях работодатели будут делать взносы?

Эксперимент предусматривает лишь минимальный размер взносов. Все конкретные решения относительно фактического размера и принципов осуществления взносов будут принимать на предприятии. Вариантов множество. Это может быть фиксированная сумма или фиксированный процент от заработной платы, или же размер взноса может возрастать в зависимости от определенных условий – например, возраста человека или его стажа, или продолжительности его работы на предприятии, на определенном участке производства. Также могут быть применены любые другие принципы – это вопрос того, какие потребности в мотивации есть на предприятии.

Человек по собственному желанию также может платить взносы на собственный пенсионный счет, но исключительно на добровольных началах. Кстати, в Украине существуют примеры, когда предприятие строит пенсионную программу таким образом, чтобы поощрять сотрудников к ответственному отношению к своему будущему. В частности, в случае уплаты работником пенсионных взносов из собственной зарплаты в свою пользу работодатель добавляет на его пенсионный счет такую же сумму.

Что получат работники этих предприятий от реализации такого пилотного проекта?

Прежде всего, дополнительную социальную защиту. Пенсионные накопления – это еще один источник доходов в пожилом возрасте дополнительно к пенсии от государства. Как только взнос попал на индивидуальный пенсионный счет человека в негосударственном пенсионном фонде, он становится его собственностью и никто не имеет права его забрать: ни работодатель обратно ни при каких условиях, ни государство, ни учредители пенсионного фонда и никто другой.

На пенсионные накопления человека не может быть обращено какое-либо взыскание или применена конфискация. В случае критического состояния здоровья их можно использовать на лечение до наступления пенсионного возраста. Если же в пожилом возрасте доходов хватает и человек не имеет нужды использовать накопления, то их можно передать в наследство.

Во-вторых, такие условия увеличивают вероятность того, что к приобретению объектов большой приватизации присоединятся социально ответственные инвесторы, которые будут ответственно относиться не только к работникам, но и к экологии, и вообще к социальному влиянию своего бизнеса.

И, в-третьих, мы будем распространять практику, когда дополнительное накопительное пенсионное обеспечение от предприятия является нормой при трудоустройстве, как это сегодня происходит в большинстве стран мира.

От противников введения обязательного накопления пенсий часто приходится слышать опасения, что НПФ могут превратиться в некое МММ середины 1990-х, которое исчезло вместе с деньгами вкладчиков. Заложены ли законодательные определенные гарантии для предотвращения подобного?

В Украине негосударственные пенсионные фонды работают с 2005 года. Сейчас их насчитывается 60, из которых примерно 15 активно развиваются и пользуются доверием людей.

В действующем законодательстве уже работают более 40 механизмов, которые предотвращают мошенничество, обеспечивают надежность работы НПФ и доказали свою эффективность в течение 16 лет работы этой системы в Украине. Перечислять все не буду, назову главные.

Пенсионные накопления не лежат просто где-то на счету. Они инвестируются в экономику и работают, приносят доход. НПФ – неприбыльные организации, все заработанные прибыли распределяются между будущими пенсионерами в полном объеме. Размер и направления расходов, которые можно осуществлять за счет пенсионных активов, жестко ограничены законодательством, чтобы пенсионные накопления не "проедались".

Во время инвестирования закон обязывает раскладывать пенсионные накопления "по разным корзинам", и только в надежные, определенные законодательством инструменты – это главный способ, которым в мире обеспечивают сохранность средств в течение долгого времени. Активы, в которые инвестируются пенсионные накопления, могут быть и гривневыми, и валютными, чтобы защитить пенсионные накопления от курсовых колебаний.

Опыт работы НПФ в Украине показывает, что те фонды, где есть и валютные, и гривневые активы, и вообще широкая диверсификация инвестиций, обеспечили для своих участников доходность выше инфляции даже в кризисные 2008 и 2014 – 2015 годы. Негосударственные пенсионные фонды ежедневно отчитываются государственному регулятору и обнародуют данные о том, куда инвестированы средства людей, сколько стоят эти активы. Фонды проходят обязательный ежегодный независимый аудит.

Более того, негосударственный пенсионный фонд – это фактически не одно учреждение, а четыре: сам фонд, администратор, компания по управлению активами и банк-хранитель. Они обязаны контролировать друг друга при работе с пенсионными накоплениями – куда направляются средства, как оценивается стоимость активов. Каждую операцию с пенсионными накоплениями контролируют по меньшей мере два субъекта, а чаще – три, и несут за это ответственность.

По словам Марины Лазебной, активы, в которые инвестируются пенсионные накопления, могут быть и гривневыми, и валютными / Фото предоставлено сайту 24 канала

Поэтому здесь риски мошенничества значительно ниже, чем в учреждениях, где нет такого взаимоконтроля. Со стороны государства деятельность тех, кто предоставляет услуги на этом рынке, ежедневно контролирует Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Она защищает права потребителей, устанавливает требования к персоналу, капиталу, техническому и программному обеспечению, внутренним процедурам, финансовому мониторингу и организации работы, такие требования ужесточаются.

Человек и сам может ежедневно проверять работу фонда и состояние своего счета и в любой момент перевестись в другой фонд без всяких штрафов, если ему что-либо не нравится – и не только показатели отчетности, а даже то, как с ним общаются и отвечают на его вопросы.

О помощи от государства

Со следующего года Минсоцполитики вводит еще один социальный проект – "Рука помощи". Участники этой программы смогут получить до 95 тысяч гривен. Кто будет иметь право претендовать на эти деньги и на что их можно будет потратить?

Этот проект помогает малообеспеченным семьям выйти из бедности и основать собственное дело. Принять в нем участие смогут безработные из малообеспеченных семей. Они смогут получить помощь от государства в открытии и ведении собственного дела. В частности, пройти обучение, получить помощь в составлении бизнес-плана, необходимые консультации, а также беспроцентную помощь в размере до 15 минимальных зарплат (сейчас это 97,5 тысячи гривен) на закупку необходимого оборудования и материалов.

Помощь надо будет вернуть в течение трех лет. Сумма, которую необходимо вернуть, будет уменьшаться на сумму уплаченных за это время налогов от предпринимательской деятельности и социальных взносов. А если новый предприниматель трудоустроит на два года двух человек по направлению центра занятости, он вообще не должен будет возвращать финансовую помощь.

Когда мы пилотировали этот проект, то доходы участников после года работы были от 30 до 120 тысяч гривен в месяц. По состоянию на сегодня, менее 10% из них прекратили предпринимательскую деятельность. Это очень хорошие результаты, ведь по статистике около половины предприятий малого бизнеса прекращают деятельность после первого года работы.

В результате проекта государство вместо малообеспеченных безработных, которым ежемесячно выплачивается социальная помощь, получает налогоплательщиков, которые еще и создают новые рабочие места. ОТО получают экономическое оживление и более состоятельных жителей. Наконец, сами участники берут свою судьбу в собственные руки и выходят из бедности.

Это один из примеров эффективных государственных социальных инвестиций. Кстати, как и накопительное пенсионное обеспечение.

Какие еще социальные инвестиции предусмотрены в бюджете на 2022 год?

Мы стараемся максимум социальных программ спланировать как инвестиции, которые бы в первую очередь расширяли возможности людей. Для того, чтобы они были на самом деле эффективными, к их реализации должны быть привлечены общины, ведь именно они точно знают потребности своих жителей.

Поэтому в государственном бюджете 2022 года мы в 10 раз увеличили финансирование для общин на развитие семи наиболее востребованных жителями социальных услуг. Это, в том числе дневной уход детей и взрослых с инвалидностью, поддержанное проживание, сопровождение инклюзивного обучения, социальное сопровождение при трудоустройстве и на рабочем месте, временный отдых для родителей, которые ухаживают за детьми с инвалидностью.

Финансируем программы по приобретению социального такси для людей с инвалидностью. Также местные бюджеты получат 810 миллионов гривен на развитие семейных форм воспитания и для обеспечения жильем детей-сирот. Почти 236 миллионов гривен предусмотрены в виде субвенции общинам на развитие сети служб поддержки и социальных услуг для пострадавших от домашнего насилия.

Мы меняем философию предоставления социальной помощи, и наконец балансируем выплаты услугами. Люди будут получать не только адресные денежные выплаты от государства, но и услуги по месту жительства, которые помогут им не попадать в сложные жизненные ситуации или быстро выходить из них.

Такие государственные социальные инвестиции обеспечивают устойчивое развитие, инклюзивное общество и равные возможности. Страна становится комфортной и безопасной для каждого, а жизнь в такой стране – на самом деле достойной.

Также интересно – как украинцы тратят "тысячу Зеленского" за вакцинацию: смотрите видео