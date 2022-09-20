"За" проголосовали 305 народных депутатов. Нардеп Ярослав Железняк добавил, что порядок и критерии бронирования военнообязанных на военное время определяет Кабинет Министров Украины.

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Рада приняла закон о бронировании военнообязанных

Согласно тексту проекта закона № 7687 о мобилизационной подготовке и мобилизации, могут забронировать работающих военнообязанных:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов в особый период;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым доведены мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения доведенных мобилизационных задач (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и услуг оборонного назначения для удовлетворения потребностей армии;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Отнесение субъектов хозяйствования к таким предприятиям, учреждениям и организациям осуществляется по критериям и в порядке, установленным Кабинетом Министров Украины.

Что этому предшествовало

Проект закона №7687 предусматривает расширение перечня учреждений и предприятий, работники которых подлежат бронированию в случае необходимости.

Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский рассказывал ранее, что для органов государственной власти и органов местного самоуправления могут быть забронированы те лица, военнообязанные и непосредственно необходимые для функционирования.

По его словам, речь не идет о каком-либо кардинальном увеличении или уменьшении тех или иных категорий лиц, которые могут быть забронированы, а об уточнении критериев бронирования. В частности, для того, что не было неоднозначного применения и толкования закона.

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