"За" проголосували 305 народних депутатів. Нардеп Ярослав Железняк додав, що порядок та критерії бронювання військовозобов'язаних на воєнний час визначає Кабінет Міністрів України.

Читайте також Ще одну категорію військових в Україні звільнили від служби

Рада ухвалила закон про бронювання військовозобов'язаних

Згідно з текстом проєкту закону № 7687 про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, можуть забронювати військовозобов'язаних, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів в особливий період;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб армії;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Віднесення суб’єктів господарювання до таких підприємств, установ і організацій здійснюється за критеріями та у порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України.

Що цьому передувало

Проєкт закону №7687 передбачає розширення переліку установ і підприємств, працівники яких підлягають бронюванню у випадку, якщо це необхідно.

Член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський розповідав раніше, що для органів державної влади та органів місцевого самоврядування можуть бути заброньовані ті особи, які є військовозобов'язаними й безпосередньо необхідні для функціонування.

За його словами мова не йде про якесь кардинальне збільшення або зменшення тих чи інших категорій осіб, які можуть бути заброньовані, а про уточнення критерії бронювання. Зокрема для того, що не було неоднозначного застосування та тлумачення закону.

Дивіться також – нардеп Федір Веніславський пояснив, що означає бронювання військовозобов'язаних: відео