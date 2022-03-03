Совет руководителей МАГАТЭ осудил российскую агрессию против Украины

Совет руководителей Международного агентства по атомной энергии осудил военную агрессию России против Украины. Наше государство обратилось к МАГАТЭ из-за того, что Россия захватила Чернобыльскую АЭС.

Россия создает ядерную угрозу

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о резолюции МАГАТЭ. В ней осуждается военная агрессия российских террористов.

Это важно Захват Чернобыля: Украина назвала действия оккупантов ядерным терроризмом и обратилась к МАГАТЭ

В резолюции МАГАТЭ требует прекратить противоправные действия России, которые угрожают ядерным объектам Украины. Как известно, оккупанты захватили ЧАЭС.

Приветствую резолюцию Совета Управляющих МАГАТЭ, осуждающую агрессию РФ против Украины и требующую от России немедленно прекратить все противоправные действия, угрожающие ядерным объектам Украины. Мир объединен против действий России, которые несут угрозу Украине и всей Европе,

– написал Кулеба.

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