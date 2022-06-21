Рада упростила приватизацию во время войны

Верховная Рада Украины упростила приватизацию имущества во время войны. Соответствующий законопроект сегодня, 21 июня, приняли парламентарии.

О принятии законопроекта сообщила глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк. По ее словам, документ содержит в себе изменения в различные законодательные акты в части приватизации государственного и коммунального имущества, которые условно можно разделить на 2 группы:

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I группа (изменения на период действия военного положения):

Не производятся аукционы по продаже объектов крупной приватизации и их выкуп. Не проводится приватизация объектов, расположенных на территориях административно-территориальных единиц в зоне боевых действий или приближенных к зоне боевых действий, перечень которых утверждается КМУ. Фонд госимущества ежемесячно подает в Комитет ВРУ, который ведет вопросы приватизации, информацию о назначенных электронных аукционах, результатах продаж госимущества и предложения к законодательству. Документы, которые представляются для участия в электронном аукционе, могут быть составлены в электронной форме и подписаны квалифицированным электронным подписям. Сведения о каждом участнике аукциона являются анонимными (закрытыми).

Размер гарантийного взноса на электронных аукционах объектов малой приватизации устанавливается аукционной комиссией в размере:

10 размеров минимальных заработных плат – для объектов, стартовая цена которых составляет от 1 до 500 тысяч гривен;

10% от стартовой цены объекта приватизации – для объектов, стартовая цена которых составляет более 500 тысяч гривен.

Стартовая стоимость объекта определяется аукционной комиссией на уровне балансовой стоимости.

ІІ группа (изменения, не связанные с военным положением):

Установлено, что руководителем государственного унитарного предприятия (кроме предприятий, включенных в список объектов госсобственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности, или в список объектов крупной приватизации госсобственности), в отношении которого принято решение о приватизации, может быть назначено лицо по совместительству, если такое совместительство не запрещено специальным законом для отдельных категорий лиц.

Этот человек может являться руководителем по совместительству одновременно не более чем на 5 государственных унитарных предприятиях, балансовая стоимость имущества ни одного из которых не превышает 100 миллионов гривен.

Установлено, что временно на период приватизации объектов спиртовой и ликероводочной отрасли в рамках Программы реформирования и развития спиртовой отрасли наличие наложенного исполнителем в процессе исполнительного производства ареста имущества Государственного предприятия спиртовой и ликероводочной промышленности "Укрспирт" не препятствует продаже путем приватизации такого имущества.

Если повторный аукцион по снижению стартовой цены признают несостоявшимся и если для участия в таком аукционе подано заявление на участие от одного покупателя, то орган приватизации принимает решение о приватизации указанного объекта путем выкупа непосредственно такому покупателю по предложенной им цене, но не ниже стартовой цены, с учетом снижения стартовой цены в соответствии с этой частью (на 50%).

Почему этот законопроект важен

Одобрение этого законопроекта создаст условия для ускорения приватизационных процессов в Украине, упростит мероприятия по подготовке к приватизации и продаже как во время военного положения, так и в мирное время.

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