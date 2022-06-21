Про прийняття законопроєкту повідомила голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

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Документ містить в собі зміни до різних законодавчих актів в частині приватизації державного та комунального майна, які умовно можна поділити на 2 групи:

І група (зміни на період дії воєнного стану):

Не проводяться аукціони з продажу об'єктів великої приватизації та їх викуп. Не проводиться приватизація об'єктів, які розташовані на територіях адміністративно територіальних одиниць у зоні бойових дій або наближених до зони бойових дій, перелік яких затверджується КМУ. Фонд держмайна щомісячно подає до Комітету ВРУ, що відає питаннями приватизації, інформацію про призначені електронні аукціони, результати продажу держмайна та пропозиції до законодавства. Документи, які подаються для участі в електронному аукціоні, можуть бути складені в електронній формі та підписані кваліфікованим електронних підписів. Відомості про кожного учасника аукціону є анонімними (закритими).

Розмір гарантійного внеску на електронних аукціонах об'єктів малої приватизації встановлюється аукціонною комісією в розмірі: 10 розмірів мінімальних заробітних плат – для об'єктів, стартова ціна яких становить від 1 до 500 тисяч гривень;

10% стартової ціни об'єкта приватизації – для об'єктів, стартова ціна яких становить понад 500 тисяч гривень. Стартова ціна об'єкта визначається аукціонною комісією на рівні балансової вартості.

ІІ група (зміни, не пов'язані з воєнним станом):

Установлено, що керівником державного унітарного підприємства (крім підприємств, включених до переліку об'єктів держвласності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки, або до переліку об'єктів великої приватизації держвласності), щодо якого прийнято рішення про приватизацію, може бути призначена особа за сумісництвом, якщо таке сумісництво не заборонено спеціальним законом для окремих категорій осіб. Особа може бути керівником за сумісництвом одночасно не більше ніж на 5 державних унітарних підприємствах, балансова вартість майна жодного з яких не перевищує 100 мільйонів гривень.

Встановлено, що тимчасово на період приватизації об'єктів спиртової та лікеро-горілчаної галузі в рамках Програми реформування та розвитку спиртової галузі наявність накладеного виконавцем в процесі виконавчого провадження арешту майна Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" не перешкоджає продажу шляхом приватизації такого майна.

Якщо повторний аукціон зі зниженням стартової ціни визнається таким, що не відбувся, у разі якщо для участі у такому аукціоні подано заяву на участь від одного покупця, то орган приватизації приймає рішення про приватизацію зазначеного об'єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни, з урахуванням зниження стартової ціни відповідно до цієї частини (на 50%).