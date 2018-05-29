Совет ЕС одобрил миллиард евро помощи для Украины: реакция Порошенко

Совет Европейского союза принял решение о предоставлении нового пакета макрофинансовой помощи Украине на сумму один миллиард евро. Президент Украины поздравил такое решение и заявил, что это открывает путь к началу новой программы макрофинансовой помощи Украине.

Об этом говорится на странице президента в Twitter.

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"Поздравляю сегодняшнее решение Совета ЕС, которое открывает путь к началу новой программы макрофинансовои помощи Украине, о которой мы с лидерами ЕС договорились в конце прошлого года", – отметил Порошенко.

Президент добавил, что это важный сигнал со стороны государств-членов ЕС по оценке прогресса на пути реформ и преданности дальнейшей поддержке Украины.

Це важливий сигнал з боку держав-членів ЄС щодо оцінки прогресу на шляху реформ та відданості подальшій підтримці України. — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 мая 2018 г.

Планируется, что один миллиард долларов в виде займа должен покрыть финансовые потребности Украины в течение двух с половиной лет. Это позволит поддерживать стабилизацию экономики и программу структурных реформ, дополняя ресурсы, предоставленные МВФ и другими донорами.