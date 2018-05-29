Рада ЄС схвалила мільярд євро допомоги для України: реакція Порошенка
Рада Європейського союзу схвалила рішення про надання нового пакету макрофінансової допомоги Україні на суму один мільярд євро. Президент України привітав таке рішення і заявив, що це відкриває шлях до започаткування нової програми макрофінансової допомоги Україні.
Про це йдеться на сторінці Президента у Twitter.
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"Вітаю сьогоднішнє рішення Ради ЄС, що відкриває шлях до започаткування нової програми макрофінансовоі допомоги Україні, про яку ми з лідерами ЄС домовилися наприкінці минулого року", – зазначив Порошенко.
Президент додав, що це важливий сигнал з боку держав-членів ЄС щодо оцінки прогресу на шляху реформ та відданості подальшій підтримці України.
Планується, що один мільярд доларів у вигляді позики має покрити фінансові потреби України протягом двох з половиною років. Це дасть можливість підтримувати стабілізацію економіки та програму структурних реформ, доповнюючи ресурси, надані МВФ та іншими донорами.