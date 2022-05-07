Об этом 24 каналу сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

К теме 9 мая: что будет в Украине и бояться ли Путина

В России не объявят мобилизацию

По его мнению, оглашение мобилизации в России не будет, хотя ее президент может принять любое идиотское решение.

Советник министра внутренних дел привел несколько аргументов, почему Путин не объявит мобилизацию в России:

Во-первых, мобилизация станет публичным признанием поражения.

"Ведь он рассказывал, что у них самая лучшая армия, они на ее модернизацию тратили по 100 миллиардов долларов ежегодно. А тут, ой, нужно проводить мобилизацию, при том, что никто не нападал", – объяснил Андрусов.

Во-вторых, чтобы провести мобилизацию нужно иметь оружие, технику и еду для мужчин.

"Ключевое – это техника. Ее в России еще очень много, но она стара, еще со времен Второй мировой войны. Все современное Путин уже привез в Украину. Поэтому даже если он объявит мобилизацию, ему нужно во что-то снаряжать людей", – говорит советник. министра.

В третьих, россияне сами не хотят идти воевать.

По его словам, опросы в России показывают, что люди выступают против мобилизации (более 80% россиян). "Люди не понимают, почему их должны забирать воевать, когда у них такая большая и сильная армия", – добавил он.

Виктор Андрусов о мобилизации в России и планах Путина на 9 мая:

Кстати, украинская разведка уверяет, что в России начали скрытую "мобилизацию" . В частности, набирают "добровольцев". Желающим предлагают зарплату – от 200 тысяч рублей. Также к войне в Украине хотят привлечь казаков из Краснодарского края и Ростовской области.

Что говорят эксперты о мобилизации в России

По мнению военного эксперта Олега Жданова, Владимир Путин никогда не объявит общую мобилизацию. Это, мол, может вызвать в государстве социальный "взрыв".

Правозащитник Марк Фейгин также считает, что глава Кремля не решится на такое решение, в том числе 9 мая.

Политолог Игорь Чаленко уверен, что объявление мобилизации будет настоящим "похоронами" для режима Путина.

В то же время, советник главы ОП Алексей Арестович считает, что если сейчас и проводят мобилизацию в России, то на войну отправляют представителей социальных низов.

Видео по теме – будет ли в Украине новая волна мобилизации: ответ Вениславского