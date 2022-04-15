Советник мэра Мариуполя считает, что Россия может готовиться официально объявить Украине войну

Россия провела серию терактов на своей территории, в чем цинично обвинила Украину. Также российская пропаганда нагнетает ситуацию вокруг войны в Украине. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко считает, что это может свидетельствовать о намерении России официально объявить Украине войну.

Россия бьет по собственной инфраструктуре

Андрющенко обратил внимание на основные события, которые происходят в России. В частности, он напомнил о непонятных "ударах" по Белгородской области.

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Два дня подряд россияне обстреляли собственную не военную инфраструктуру.

Угрозы обстрелов и "взрыв" ненависти

В то же время оккупанты нарастили ракетные обстрелы по городам Украины, в том числе Киеву. Как отметил советник мэра Мариуполя, Россия угрожает нарастить интенсивность обстрелов.

Также, по словам Андрющенко, враг концентрирует войска у границ в подготовке наступления на Восток Украины.

В то же время в российской пропаганде фиксируют взрыв призывов с требованием "начать войну". До сих пор в России вторжение в Украину называют так называемой "специальной операцией".

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На фоне отказа контрактников воевать в Украине российское командование еще и провалило скрытую мобилизацию.

На что это похоже? Как возможный сценарий – объявление официальной войны Украине через формальные поводы,

– считает Андрющенко.

Для чего России официально объявлять войну

По мнению советника Вадима Бойченко, Россия может официально заявить о войне, чтобы иметь основания "для объявления всеобщей мобилизации".

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Он считает, что это возможно, ведь россияне думают, что воюют против США и НАТО на территории Украины.

Что это для нас? Но ничего не изменится, потому что мы и так понимаем состояние войны. Скорее получим в итоге больше помощи и оружия

– отметил Андрющенко.

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