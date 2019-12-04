Советник Зеленского просил Зеркаль "снизить медийную активность"

С такой просьбой к дипломату обратился советник главы государства Андрей Ермак. Следовательно, Елена Зеркаль с сентября и до сих пор не давала никаких комментариев или интервью прессе.

Она даже возвела на минимум свою активность в соцсетях. Об этом она рассказала в эфире " Радио НВ ".

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Андрей Ермак настойчиво рекомендовал прекратить мою медийную активность. Это касалось общих подходов. С сентября и до победы в Гааге я не дала ни одного интервью, не прокомментировала ни одного события и не вышла ни с одним постом,

– отметила дипломат.

Зеркаль говорит: она прислушивалась к рекомендации помощника президента, потому что ей было важно закончить все дела и не создавать дополнительного напряжения, не рисковать результатами своей работы .



"Логика заключалась в том, что я не являюсь частью команды, которая принимает решения и мои комментарии могут повредить процессам, которыми занимается Офис президента и президент", – пояснила Елена Зеркаль.

К слову, это не единственный вопрос, по поводу которого ее попросили помолчать. Так, бывшая заместитель министра иностранных дел заявила: у Зеленского еще в июле знали о задержке военной помощи США и пытались это скрыть. Ермак, в частности попросил ее помолчать и об этом.