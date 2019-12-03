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      У Зеленского знали о задержке военной помощи США и пытались это скрыть, – Зеркаль

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      У Зеленского знали о задержке военной помощи США / Getty Images

      В Офисе Президента знали о задержке военной помощи США еще в июле, но пытались это скрыть.

      Заместитель министра МИД Елена Зеркаль, которая недавно написала заявление на увольнение, рассказала об этом The New York Times.

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      У нас была эта информация. Было упомянуто о некоторых проблемах,
      – сказала Зеркаль.

      Она узнала об удержании американской помощи из дипломатической телеграммы, полученной от посольства Украины в Вашингтоне.

      Зеркаль не помнит точной даты, но прислали телеграмму до 30 июля, через несколько дней после скандального телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

      Кстати: США заблокировали помощь Украине именно в день разговора Трампа с Зеленским

      По словам дипломата, ОПУ получил телеграмму из посольства также в это время.

      Елена Зеркаль первой среди украинских высокопоставленных чиновников признала, что правительство Украины знало о блокировании предоставления военной помощи в то время, когда американские дипломаты требовали от Зеленского публично заявить о начале политически мотивированного расследования против оппонентов Трампа.

      Дипломат утверждает, что офис Зеленского попытался скрыть информацию, которая могла бы навредить Трампу. По ее словам, помощник президента Андрей Ермак сказал ей "молчать" и избегать комментариев в СМИ на любую тему.

      Его главным посланием было молчать, не комментировать без разрешения,
      – сказала Зеркаль.

      Она добавила, что МИД Украины отменил ее визит в Вашингтон в октябре, где она планировала обсудить с представителями Конгресса США вопросы, связанные с расследованием об импичменте.

      Обратите внимание: У Трампа хотят сократить финансирование НАТО: сэкономленные средства пойдут Украине

      Что известно о приостановлении военной помощи от США

      • В конце августа стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов и заморозил эти деньги. Хотя США уже приняли выделение этой помощи.
      • Впоследствии Трамп объяснял, что хотел просто убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам США. А также отмечал коррумпированность Украины.
      • 12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с денег на военную помощь Украине.
      • В Пентагоне заявляли, что не уверены, успеют ли использовать эти деньги должным образом. Ведь 30 сентября в США завершался фискальный год. Однако 22 ноября Пентагон все же предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов, заложенных Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год.
      • А вот 35 миллионов долларов до сих пор Украине не поступили. В Пентагоне говорят, что планируют предоставить остаток невыплаченной военной помощи "в ближайшее время".

      Как США помогали Украине в последние годы:

      США допомога Україна військова допомога США Україна гроші статистикаВоенная помощь Украине от США с 2014 года и до сих пор / Инфографика 24 канала

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      20261
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Елена Зеркаль Офіс Президента Деньги Новости США Владимир Зеленский
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