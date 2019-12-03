У Зеленского знали о задержке военной помощи США и пытались это скрыть, – Зеркаль

В Офисе Президента знали о задержке военной помощи США еще в июле, но пытались это скрыть.

Заместитель министра МИД Елена Зеркаль, которая недавно написала заявление на увольнение, рассказала об этом The New York Times.

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У нас была эта информация. Было упомянуто о некоторых проблемах,

– сказала Зеркаль.

Она узнала об удержании американской помощи из дипломатической телеграммы, полученной от посольства Украины в Вашингтоне.

Зеркаль не помнит точной даты, но прислали телеграмму до 30 июля, через несколько дней после скандального телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Кстати: США заблокировали помощь Украине именно в день разговора Трампа с Зеленским

По словам дипломата, ОПУ получил телеграмму из посольства также в это время.

Елена Зеркаль первой среди украинских высокопоставленных чиновников признала, что правительство Украины знало о блокировании предоставления военной помощи в то время, когда американские дипломаты требовали от Зеленского публично заявить о начале политически мотивированного расследования против оппонентов Трампа.

Дипломат утверждает, что офис Зеленского попытался скрыть информацию, которая могла бы навредить Трампу. По ее словам, помощник президента Андрей Ермак сказал ей "молчать" и избегать комментариев в СМИ на любую тему.

Его главным посланием было молчать, не комментировать без разрешения,

– сказала Зеркаль.

Она добавила, что МИД Украины отменил ее визит в Вашингтон в октябре, где она планировала обсудить с представителями Конгресса США вопросы, связанные с расследованием об импичменте.

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Что известно о приостановлении военной помощи от США

В конце августа стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов и заморозил эти деньги. Хотя США уже приняли выделение этой помощи.

Впоследствии Трамп объяснял, что хотел просто убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам США. А также отмечал коррумпированность Украины.

12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с денег на военную помощь Украине.

В Пентагоне заявляли, что не уверены, успеют ли использовать эти деньги должным образом. Ведь 30 сентября в США завершался фискальный год. Однако 22 ноября Пентагон все же предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов, заложенных Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год.

А вот 35 миллионов долларов до сих пор Украине не поступили. В Пентагоне говорят, что планируют предоставить остаток невыплаченной военной помощи "в ближайшее время".

Как США помогали Украине в последние годы:

Военная помощь Украине от США с 2014 года и до сих пор / Инфографика 24 канала