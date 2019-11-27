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      США заблокировали помощь Украине именно в день разговора Трампа с Зеленским

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      В день разговора Зеленского и Трампа США заблокировали военную помощь Украине / president.gov.ua

      Решение о приостановке военной помощи Украине в 250 миллионов долларов приняли в Вашингтоне 25 июля – в день телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского

      Такое решение через несколько часов после телефонного разговора президентов приняло Административно-бюджетное управление США. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в Бюджетный комитет Палаты представителей, сообщает телеканал CNN.

      Важно: Украина до сих пор не получила 35 миллионов долларов помощи США: все, что об этом известно

      В документах также говорится, что приостановку военной помощи обсуждали в начале июля. А за неделю до телефонного разговора лидеров государств, 18 июля, на одном из совещаний говорилось, что помощь замораживается из-за решения Белого дома.

      "Ведомство и в дальнейшем будет использовать имеющиеся полномочия для того, чтобы средства налогоплательщиков тратились в соответствии с законом и приоритетами, определенных президентом (США)", – заявил представитель бюджетного управления, комментируя ситуацию.

      Что известно о приостановлении военной помощи от США

      • В конце августа стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов и заморозил эти деньги. Хотя США уже приняли выделение этой помощи.
      • Впоследствии Трамп объяснял, что просто хотел убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам США. А также отмечал коррумпированность Украины.
      • 12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с денег на военную помощь Украине.
      • В Пентагоне заявляли, что не имеют уверенности, что успеют использовать эти деньги должным образом. Ведь 30 сентября в США завершался фискальный год. Однако 22 ноября Пентагон таки предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов, заложенных Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год.
      • А вот 35 миллионов долларов до сих пор Украине не поступили. В Пентагоне говорят, что планируют предоставить оставшуюся невыплаченную военную помощь "в ближайшее время".

      Читайте также: Трамп таки давил на Зеленского: появились новые подробности разговора президентов

      Что известно о телефонном разговоре Зеленского и Трампа?Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трамп якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена. Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили начало формальной процедуры импичмента президента США.

      Как США помогали Украине в течение последних лет:

      США допомога Україна військова допомога США Україна гроші статистика
      Военная помощь Украине от США с 2014 года и до сегодня / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Новости США Владимир Зеленский Телефонный разговор Зеленского и Трампа Дональд Трамп
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