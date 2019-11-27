США заблокировали помощь Украине именно в день разговора Трампа с Зеленским

Решение о приостановке военной помощи Украине в 250 миллионов долларов приняли в Вашингтоне 25 июля – в день телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского

Такое решение через несколько часов после телефонного разговора президентов приняло Административно-бюджетное управление США. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в Бюджетный комитет Палаты представителей, сообщает телеканал CNN.

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В документах также говорится, что приостановку военной помощи обсуждали в начале июля. А за неделю до телефонного разговора лидеров государств, 18 июля, на одном из совещаний говорилось, что помощь замораживается из-за решения Белого дома.

"Ведомство и в дальнейшем будет использовать имеющиеся полномочия для того, чтобы средства налогоплательщиков тратились в соответствии с законом и приоритетами, определенных президентом (США)", – заявил представитель бюджетного управления, комментируя ситуацию.

Что известно о приостановлении военной помощи от США

В конце августа стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов и заморозил эти деньги. Хотя США уже приняли выделение этой помощи.

Впоследствии Трамп объяснял, что просто хотел убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам США. А также отмечал коррумпированность Украины.

12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с денег на военную помощь Украине.

В Пентагоне заявляли, что не имеют уверенности, что успеют использовать эти деньги должным образом. Ведь 30 сентября в США завершался фискальный год. Однако 22 ноября Пентагон таки предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов, заложенных Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год.

А вот 35 миллионов долларов до сих пор Украине не поступили. В Пентагоне говорят, что планируют предоставить оставшуюся невыплаченную военную помощь "в ближайшее время".

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Что известно о телефонном разговоре Зеленского и Трампа?Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трамп якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена. Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили начало формальной процедуры импичмента президента США.

Как США помогали Украине в течение последних лет:



Военная помощь Украине от США с 2014 года и до сегодня / Инфографика 24 канала