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      Трамп таки давил на Зеленского: появились новые подробности разговора президентов США и Украины

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      Первые публичные слушания в Конгрессе по импичменту Трампа и первые громкие заявления американских дипломатов. Гордон Сонленд – американский топ-дипломат и бывший бизнес-партнер Трампа заявил, что президент США таки давил на Украину, а Зеленский был готов действовать под указание Белого Дома.

      Бывшая госпожа посол США в Украине Мари Йованович пришла на вторые показания в Палате общин. На этот раз публичные.

      Читайте также: "Зеленский сделает все, что вы попросите": новые детали скандала в США

      Несмотря на все заслуги Мари Йованович перед государством, в мае ее досрочно отозвали из Киева. На публичных показаниях в Конгрессе она подтвердила, что освобождение ее от должности посла – это дело рук личного адвоката Трампа Руди Джулиани, бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко и его предшественника Виктора Шокина. Она обвинила их в нежелании бороться с коррупцией в Украине.

      К сожалению, не все украинцы приняли участие в нашей антикоррупционной работе. Таким образом, пожалуй, и не удивительно, что наши антикоррупционные усилия стали на пути желания получения выгоды и власти от тех украинцев, которые предпочитали играть по коррумпированным правилам, пытаясь меня устранить,
      – сказала Йованович.

      Конечно же, у Юрия Луценко нашлись контраргументы на эти заявления американского посла. Их он оставил в комментариях под постом эксперта американского исследовательского центра Адриана Каратницкого.

      Сообщение Адриана Каратницкого

      Луценко ответил очень лаконично: "Она врет. У меня есть доказательства". Впрочем, пока свои доказательства Юрий Луценко не обнародовал. А вот преемник Мари Йованович – Уильям Тейлор – дал конгрессменам исчерпывающие показания о давлении Белого Дома на украинскую власть. 13 ноября он первым начал серию публичных слушаний в Конгрессе по делу об импичменте Трампа.

      Посол Сондленд сказал мне, что президент Трамп сказал ему, что он хочет, чтобы президент Зеленский публично заявил, что Украина будет расследовать дело в отношении компании Burisma и вероятное вмешательство Украины в выборы 2016 года. Посол Сондленд сказал, что все зависит от этого заявления в том числе и предоставление военной помощи,
      – отметил Уильям Тейлор.

      Говорится о компании Burisma, к которой причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Ганта. Burisma Holdings – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Ее основатель и конечный бенефициар – Николай Злочевский. Зарегистрирована на Кипри.Бильше о ней и причастности сына Байдена – тут. 

      Очевидно посол Сондленд играл едва ли не ведущую роль во всей кампании Трампа относительно Украины. В июле он посетил Киев. И во время обеда с сотрудником посольства США Дэвидом Холмсом по телефону поговорил с американским президентом. Сообщил: Зеленский готов выполнить любые указания Белого Дома. Впоследствии эту информацию подтвердили конгрессу как посол Уильям Тейлор, так и сам Холмс.

      Затем я услышал как президент Трамп спросил: "Так он проведет расследование?" Посол Сондленд ответил, что "он это сделает", и добавил, что президент Зеленский сделает что-угодно, что вы попросите,
      – заявил работник посольства США в Украине Дэвид Холмс.

      Дональд Трамп взамен стоит на своем. Говорит, что его разговор с Зеленским был замечательным, а расследование в Конгрессе – это месть демократов президенту-республиканцу. Будет ли успешной процедура импичмента Трампа покажут очередные открытые слушания в Палате общин. На следующей неделе в Конгрессе допросят Курта Волкера, Гордона Сондленда и Александра Виндмана.

      Что известно о телефонном разговоре Зеленского и Трампа?

      • Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.
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      16 ноября
      11898
      Автор: Мария Савчук
      Теги: Новости Украины Импичмент Юрий Луценко Расследования Скандал Дональд Трамп Владимир Зеленский Телефонный разговор Зеленского и Трампа
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