Трамп таки давил на Зеленского: появились новые подробности разговора президентов США и Украины

Первые публичные слушания в Конгрессе по импичменту Трампа и первые громкие заявления американских дипломатов. Гордон Сонленд – американский топ-дипломат и бывший бизнес-партнер Трампа заявил, что президент США таки давил на Украину, а Зеленский был готов действовать под указание Белого Дома.

Бывшая госпожа посол США в Украине Мари Йованович пришла на вторые показания в Палате общин. На этот раз публичные.

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Несмотря на все заслуги Мари Йованович перед государством, в мае ее досрочно отозвали из Киева. На публичных показаниях в Конгрессе она подтвердила, что освобождение ее от должности посла – это дело рук личного адвоката Трампа Руди Джулиани, бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко и его предшественника Виктора Шокина. Она обвинила их в нежелании бороться с коррупцией в Украине.

К сожалению, не все украинцы приняли участие в нашей антикоррупционной работе. Таким образом, пожалуй, и не удивительно, что наши антикоррупционные усилия стали на пути желания получения выгоды и власти от тех украинцев, которые предпочитали играть по коррумпированным правилам, пытаясь меня устранить,

– сказала Йованович.

Конечно же, у Юрия Луценко нашлись контраргументы на эти заявления американского посла. Их он оставил в комментариях под постом эксперта американского исследовательского центра Адриана Каратницкого.

Сообщение Адриана Каратницкого

Луценко ответил очень лаконично: "Она врет. У меня есть доказательства". Впрочем, пока свои доказательства Юрий Луценко не обнародовал. А вот преемник Мари Йованович – Уильям Тейлор – дал конгрессменам исчерпывающие показания о давлении Белого Дома на украинскую власть. 13 ноября он первым начал серию публичных слушаний в Конгрессе по делу об импичменте Трампа.

Посол Сондленд сказал мне, что президент Трамп сказал ему, что он хочет, чтобы президент Зеленский публично заявил, что Украина будет расследовать дело в отношении компании Burisma и вероятное вмешательство Украины в выборы 2016 года. Посол Сондленд сказал, что все зависит от этого заявления в том числе и предоставление военной помощи,

– отметил Уильям Тейлор.

Говорится о компании Burisma, к которой причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Ганта. Burisma Holdings – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Ее основатель и конечный бенефициар – Николай Злочевский. Зарегистрирована на Кипри.Бильше о ней и причастности сына Байдена – тут.

Очевидно посол Сондленд играл едва ли не ведущую роль во всей кампании Трампа относительно Украины. В июле он посетил Киев. И во время обеда с сотрудником посольства США Дэвидом Холмсом по телефону поговорил с американским президентом. Сообщил: Зеленский готов выполнить любые указания Белого Дома. Впоследствии эту информацию подтвердили конгрессу как посол Уильям Тейлор, так и сам Холмс.

Затем я услышал как президент Трамп спросил: "Так он проведет расследование?" Посол Сондленд ответил, что "он это сделает", и добавил, что президент Зеленский сделает что-угодно, что вы попросите,

– заявил работник посольства США в Украине Дэвид Холмс.

Дональд Трамп взамен стоит на своем. Говорит, что его разговор с Зеленским был замечательным, а расследование в Конгрессе – это месть демократов президенту-республиканцу. Будет ли успешной процедура импичмента Трампа покажут очередные открытые слушания в Палате общин. На следующей неделе в Конгрессе допросят Курта Волкера, Гордона Сондленда и Александра Виндмана.

Что известно о телефонном разговоре Зеленского и Трампа?