"Зеленський зробить все, що ви попросите": нові деталі скандалу в США

У Конгресі за зачиненими дверима допитали співробітника Держдепартаменту США Девіда Холмса. Він повідомив про дзвінок між Дональдом Трампом та американським послом в ЄС Гордоном Сондландом, під час якого заявив, що Володимир Зеленський зробить "усе, що його попросить" Трамп.

Ця розмова відбувся 26 липня, через день після телефонної розмови президентів України та США. Тоді посол США в ЄС був у Києві для зустрічі з українськими посадовцями, повідомляє The New York Times.

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За словами Голмса, Трамп запитав Сондланда, чи погодився президент України провести розслідування проти його політичних опонентів, на що посол відповів ствердно. Сондланд також додав, що Володимир Зеленський "заглядає вам до рота" (в оригіналі "loves your ass") і проведе розслідування та "все, що ви його попросите".

Працівник посольства США в Україні після дзвінка запитав Сондланда, чи справді Трампу було байдуже на Україну, на що той відповів, що Трампа хвилюють лише "важливі речі". Серед них — розслідування, які намагався розпочати особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані, оскільки вони зачіпали його клієнта особисто.

Голмс додав, що тоді не робив нотатки почутого й сказаного, але оперативно повідомив про дзвінок посольство.

Про згаданий дзвінок Трампа й Сондланда вперше стало відомо 13 листопада під час перших публічних слухань у справі імпічменту президента США. Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор згадав про телефонну розмову 26 липня під час вступного слова, сказавши, що дізнався про нього від свого працівника вже після закритих свідчень 22 жовтня.

А от Марі Йованович на відкритому засіданні напередодні знову підтвердила, що не надавала колишньому Генпрокурору Юрію Луценку список осіб, яких не можна переслідувати. І звинуватила його у змові з адвокатом Трампа - Руді Джуліані з метою її усунення.

Що відомо про Йованович?

Займала пост посла США в Україні з серпня 2016 року по травень 2019 року.



Дональд Трамп відкликав її з посади зокрема через заяву Джуліані. Причина – спроби перешкодити переконати Київ у необхідності розслідувати справу щодо колишнього віцепрезидента від демократів Джо Байдена та його сина Гантера.

Дивіться відео про допит співробітника Держдепартаменту США Девіда Холмса:

Скандал через розмову Зеленського та Трампа: основне