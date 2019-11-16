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      "Зеленский сделает все, что вы попросите": новые детали скандала в США

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      Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Фото пресс-службы президента

      В Конгрессе за закрытыми дверями допросили сотрудника Госдепартамента США Дэвида Холмса. Он сообщил о звонке между Дональдом Трампом и американским послом в ЕС Гордоном Сондландом, во время которого заявил, что Владимир Зеленский сделает "все, что его попросит" Трамп.

      Этот разговор состоялся 26 июля, через день после телефонного разговора президентов Украины и США. Тогда посол США в ЕС был в Киеве для встречи с украинскими должностными лицами, сообщает The New York Times.

      Читайте также: Стенограмма первого разговора Трампа и Зеленского: полный перевод

      По словам Холмса, Трамп спросил Сондланда, согласился ли президент Украины провести расследование против его политических оппонентов, на что посол ответил утвердительно. Сондланд также добавил, что Владимир Зеленский "заглядывает вам в рот" (в оригинале "loves your ass"), проведет расследование и "все, что вы его попросите".

      Работник посольства США в Украине после звонка спросил Сондланда, действительно ли Трампу было все равно на Украину, на что тот ответил, что Трампа волнуют только "важные вещи". Среди них – расследование, которые пытался начать личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, поскольку они затрагивали его клиента лично.

      Холмс добавил, что тогда не делал заметки услышанного и сказанного, но оперативно сообщил о звонке в посольство.

      Об упомянутом звонке Трампа и Сондланда впервые стало известно 13 ноября во время первых публичных слушаний по делу импичмента президента США. Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор вспомнил о телефонном разговоре 26 июля во время вступительного слова, сказав, что узнал о нем от своего работника уже после закрытых показаний 22 октября.

      А вот Мари Йованович на открытом заседании накануне вновь подтвердила, что не предоставляла бывшему генпрокурору Юрию Луценко список лиц, которых нельзя преследовать. И обвинила его в сговоре с адвокатом Трампа – Руди Джулиани с целью ее устранения.

      Что известно о Йованович?Занимала пост посла США в Украине с августа 2016 года по май 2019 года.

      Дональд Трамп отозвал ее с должности в частности из-за заявления Джулиани. Причина – попытки помешать убедить Киев в необходимости расследовать дело в отношении бывшего вице-президента от демократов Джо Байдена и его сына Хантера.

      Смотрите видео о допросе сотрудника Госдепартамента США Дэвида Холмса:

      Скандал из-за разговора Зеленского и Трампа: основное

      • Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Из-за этого скандал в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.
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      Теги: Новости Украины Телефонный разговор Зеленского и Трампа Импичмент Трампа Владимир Зеленский Дональд Трамп Новости США Новости политики
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