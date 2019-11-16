"Зеленский сделает все, что вы попросите": новые детали скандала в США

В Конгрессе за закрытыми дверями допросили сотрудника Госдепартамента США Дэвида Холмса. Он сообщил о звонке между Дональдом Трампом и американским послом в ЕС Гордоном Сондландом, во время которого заявил, что Владимир Зеленский сделает "все, что его попросит" Трамп.

Этот разговор состоялся 26 июля, через день после телефонного разговора президентов Украины и США. Тогда посол США в ЕС был в Киеве для встречи с украинскими должностными лицами, сообщает The New York Times.

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По словам Холмса, Трамп спросил Сондланда, согласился ли президент Украины провести расследование против его политических оппонентов, на что посол ответил утвердительно. Сондланд также добавил, что Владимир Зеленский "заглядывает вам в рот" (в оригинале "loves your ass"), проведет расследование и "все, что вы его попросите".

Работник посольства США в Украине после звонка спросил Сондланда, действительно ли Трампу было все равно на Украину, на что тот ответил, что Трампа волнуют только "важные вещи". Среди них – расследование, которые пытался начать личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, поскольку они затрагивали его клиента лично.

Холмс добавил, что тогда не делал заметки услышанного и сказанного, но оперативно сообщил о звонке в посольство.

Об упомянутом звонке Трампа и Сондланда впервые стало известно 13 ноября во время первых публичных слушаний по делу импичмента президента США. Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор вспомнил о телефонном разговоре 26 июля во время вступительного слова, сказав, что узнал о нем от своего работника уже после закрытых показаний 22 октября.

А вот Мари Йованович на открытом заседании накануне вновь подтвердила, что не предоставляла бывшему генпрокурору Юрию Луценко список лиц, которых нельзя преследовать. И обвинила его в сговоре с адвокатом Трампа – Руди Джулиани с целью ее устранения.

Что известно о Йованович?Занимала пост посла США в Украине с августа 2016 года по май 2019 года.



Дональд Трамп отозвал ее с должности в частности из-за заявления Джулиани. Причина – попытки помешать убедить Киев в необходимости расследовать дело в отношении бывшего вице-президента от демократов Джо Байдена и его сына Хантера.

Смотрите видео о допросе сотрудника Госдепартамента США Дэвида Холмса:

Скандал из-за разговора Зеленского и Трампа: основное