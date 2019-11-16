Трамп таки тиснув на Зеленського: з'явилися нові подробиці розмови президентів США та України

Перші публічні слухання в Конгресі щодо імпічменту Трампа і перші гучні заяви американських дипломатів. Гордон Сонленд – американський топ-дипломат та колишній бізнес-партнер Трампа заявив, що президент США таки тиснув на Україну, а Зеленський був готовий діяти під вказівку Білого Дому.

Колишня пані посол США в Україні Марі Йованович прийшла на другі свідчення у Палаті громад. Цього разу публічні.

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Попри всі заслуги Марі Йованович перед державою, у травні її достроково відкликали з Києва. На публічних свідченнях у Конгресі вона підтвердила, що звільнення її з посади посла – це справа рук особистого адвоката Трампа Руді Джуліані, колишнього генпрокурора України Юрія Луценка та його попередника Віктора Шокіна. Вона звинуватила їх у небажанні боротися з корупцією в Україні.

На жаль, не всі українці взяли участь у нашій антикорупційній роботі. Таким чином, мабуть, і не дивно, що наші антикорупційні зусилля стали на шляху бажання здобуття вигоди та влади від тих українців, які вважали за краще грати за корумпованими правилами, намагаючись мене усунути,

– сказала Йованович.

Звісно ж, у Юрія Луценка знайшлися контраргументи на ці заяви американського посла. Їх він залишив у коментарях під постом експерта американського дослідницького центру Адріана Каратницького.



Допис Адріана Каратницького

Луценко відповів дуже лаконічно: "Вона бреше. Я маю докази". Втім, поки свої докази Юрій Луценко не оприлюднив. А от наступник Марі Йованович – Вільям Тейлор – дав конгресменам вичерпні свідчення щодо тиску Білого Дому на українську владу. 13 листопада він першим розпочав серію публічних слухань в Конгресі у справі про імпічмент Трампу.

Посол Сондленд сказав мені, що президент Трамп сказав йому, що він хоче, аби президент Зеленський публічно заявив, що Україна буде розслідувати справу стосовно компанії Burisma та ймовірне втручання України у вибори 2016 року. Посол Сондленд сказав, що все залежить від цієї заяви в тому числі й надання військової допомоги,

– наголосив Вільям Тейлор.

Мовиться про компанію Burisma, до якої причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Ганте. Burisma Holdings – одна із найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. Її засновник та кінцевий бенефіціар – Микола Злочевський. Зареєстрована на Кіпрі.Більше про неї і причетність сина Байдена – тут.

Вочевидь посол Сондленд відігравав чи не провідну роль у всій кампанії Трампа щодо України. У липні він навідався до Києва. І під час обіду зі співробітником посольства США Девідом Холмсом телефоном поговорив з американським президентом. Повідомив: Зеленський готовий виконати будь-які вказівки Білого Дому. Згодом цю інформацію підтвердили конгресу як посол Вільям Тейлор, так і сам Холмс.

Потім я почув як президент Трамп запитав: "Тож він проведе розслідування?" Посол Сондленд відповів, що "він це зробить", і додав, що президент Зеленський зробить будь-що про, що ви попросите,

– заявив працівник посольства США в Україні Девіда Холмса.

Дональд Трамп натомість стоїть на своєму. Каже, що його розмова із Зеленським була чудовою, а розслідування у Конгресі – це помста демократів президенту-республіканцю. Чи буде успішною процедура імпічменту Трампу покажуть чергові відкриті слухання у Палаті громад. Наступного тижня у Конгресі допитають Курта Волкера, Гордона Сондленда та Олександра Віндмана.

Що відомо про телефонну розмову Зеленського і Трампа?