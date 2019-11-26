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      США заблокували допомогу Україні саме в день розмови Трампа з Зеленським

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      У день розмови Зеленського і Трампа США заблокували військову допомогу Україні / president.gov.ua

      Рішення про призупинення військової допомоги Україні у 250 мільйонів доларів ухвалили у Вашингтоні 25 липня – в день телефонної розмови президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського

      Таке рішення через декілька годин після телефонної розмови президентів ухвалило Адміністративно-бюджетне управління США. Про це свідчать документи, які надійшли в бюджетний комітет Палати представників, повідомляє телеканал CNN.

      Важливо: Україна досі не отримала 35 мільйонів доларів допомоги США: все, що про це відомо

      В документах також мовиться, що спершу призупинення військової допомоги обговорювали на початку липня. А за тиждень до телефонної розмови лідерів держав, 18 липня, на одній з нарад говорилося, що допомога заморожується через рішення Білого дому.

      "Відомство і надалі використовуватиме наявні повноваження для того, щоб кошти платників податків витрачалися відповідно до закону і пріоритетів, визначених президентом (США)", – заявив представник бюджетного управління, коментуючи ситуацію.

      Що відомо про призупинення військової допомоги від США

      • В кінці серпня стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні в розмірі 250 мільйонів доларів та заморозив ці гроші. Хоча США вже ухвалили виділення цієї допомоги.
      • Згодом Трамп пояснював, що хотів просто переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам США. А також наголошував на корумпованості України.
      • 12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з грошей на військову допомогу Україні.
      • У Пентагоні заявляли, що не мають певності, що встигнуть використати ці гроші належним чином. Адже 30 вересня у США сам завершувався фіскальний рік. Проте 22 листопада Пентагон таки надав Україні 214 мільйонів доларів із 250 мільйонів, закладених Конгресом в Оборонний бюджет США на 2019 рік. 
      • А от 35 мільйонів доларів досі Україні не надійшли. У Пентагоні кажуть, що планують надати решту невиплаченої військової допомоги "найближчим часом".

      Читайте також: Трамп таки тиснув на Зеленського: з'явилися нові подробиці розмови президентів

      Що відомо про телефонну розмову Зеленського і Трампа? Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трамп нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена. Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.

      Як США допомагали Україні протягом останніх років:

      США допомога Україна військова допомога США Україна гроші статистика
      Військова допомога Україні від США з 2014 року і до сьогодні / Інфографіка 24 каналу

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      26 листопада
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Дональд Трамп Телефонна розмова Зеленського і Трампа Володимир Зеленський Новини США Гроші
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