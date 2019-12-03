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      У Зеленського знали про затримку військової допомоги США і намагались це приховати, – Зеркаль

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      У Зеленського знали про затримку військової допомоги США / Getty Images

      В Офісі Президента знали про затримку військової допомоги США ще у липні, але намагалися це приховати.

      Заступниця міністра МЗС Олена Зеркаль, яка нещодавно написала заяву на звільнення, розповіла про це The New York Times.

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      У нас була ця інформація. Було згадано про деякі проблеми,
      – сказала Зеркаль.

      Вона дізналася про утримання американської допомоги з дипломатичної телеграми, отриманої від посольства України у Вашингтоні.

      Зеркаль не пригадує точної дати, але прислали телеграму до 30 липня, через кілька днів після скандальної телефонної розмови президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

      До речі: США заблокували допомогу Україні саме в день розмови Трампа з Зеленським

      За словами дипломатки, ОПУ отримав телеграму з посольства також у цей час.

      Олена Зеркаль першою серед українських високопоставлених чиновників визнала, що уряд України знав про блокування надання військової допомоги в той час, коли американські дипломати вимагали від Зеленського публічно заявити про початок політично мотивованого розслідування проти опонентів Трампа.

      Дипломатка стверджує, що офіс Зеленського спробував приховати інформацію, яка могла б нашкодити Трампові. За її словами, помічник президента Андрій Єрмак сказав їй "мовчати" і уникати коментарів у ЗМІ на будь-яку тему.

      Його головним посланням було мовчати, не коментувати без дозволу,
      – сказала Зеркаль.

      Вона додала, що МЗС України скасувало її візит до Вашингтона в жовтні, де вона планувала обговорити з представниками Конгресу США питання, пов’язані з розслідуванням щодо імпічменту.

      Зверніть увагу: У Трампа хочуть скоротити фінансування НАТО: зекономлені гроші підуть Україні

      Що відомо про призупинення військової допомоги від США

      • В кінці серпня стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні в розмірі 250 мільйонів доларів та заморозив ці гроші. Хоча США вже ухвалили виділення цієї допомоги.
      • Згодом Трамп пояснював, що хотів просто переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам США. А також наголошував на корумпованості України.
      • 12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з грошей на військову допомогу Україні.
      • У Пентагоні заявляли, що не мають певності, що встигнуть використати ці гроші належним чином. Адже 30 вересня у США сам завершувався фіскальний рік. Проте 22 листопада Пентагон таки надав Україні 214 мільйонів доларів із 250 мільйонів, закладених Конгресом в Оборонний бюджет США на 2019 рік.
      • А от 35 мільйонів доларів досі Україні не надійшли. У Пентагоні кажуть, що планують надати решту невиплаченої військової допомоги "найближчим часом".

      Як США допомагали Україні протягом останніх років:

      США допомога Україна військова допомога США Україна гроші статистика
      Військова допомога Україні від США з 2014 року і до сьогодні / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Гроші Офіс Президента Олена Зеркаль МЗС України Володимир Зеленський
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