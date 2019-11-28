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      У Трампа хочуть скоротити фінансування НАТО: зекономлені кошти підуть Україні

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      США планують скоротити фінансування НАТО та направити кошти на підтримку України, – CNN / Соцмережі

      У 2020 році адміністрація чинного президента США Дональда Трампа має намір «символічно» скоротити фінансування НАТО. Натомість зекономлені кошти мають піти Україні та Грузії.

      Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела. За даними ресурсу, сьогодні США вносять 22% коштів від загального бюджету НАТО.

      Зверніть увагу! США заблокували допомогу Україні саме в день розмови Трампа з Зеленським

      Щоправда, адміністрація американського президента Дональда Трампа нібито прагне скоротити внесок приблизно до 16%. Майже стільки у НАТО вкладає Німеччина – 14,8%.

      Як розраховують у Білому домі, дефіцит покриють інші країни-члени НАТО.

      "Це значною мірою є символічним кроком, оскільки прямий бюджет НАТО – відносно невеликий. Він становить близько 2,5 мільярда доларів і є відділеним від національних оборонних бюджетів, які, як рекомендує НАТО, повинні становити не менше ніж 2% від ВВП. Цю умову виконують тільки вісім з 29 членів НАТО", – мовиться у матеріалі CNN.

      Один із представників Пентагону зауважив, що зекономлені США гроші допоможуть профінансувати інші американські військові зусилля та заходи безпеки в Європі. Це стосується й програми підтримки країн-союзників, які входять в НАТО, а саме України та Грузії.

      До слова, раніше у Пентагоні заявляли, що до кінця 2019 року Україна отримає решту суми допомоги, яку вони обіцяли надати. Станом на 1 жовтня Пентагон надав Україні 214 мільйонів доларів із 250 мільйонів, закладених американським Конгресом у Оборонний бюджет США на 2019 рік.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Новини США НАТО Гроші
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