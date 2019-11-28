У Трампа хочуть скоротити фінансування НАТО: зекономлені кошти підуть Україні

У 2020 році адміністрація чинного президента США Дональда Трампа має намір «символічно» скоротити фінансування НАТО. Натомість зекономлені кошти мають піти Україні та Грузії.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела. За даними ресурсу, сьогодні США вносять 22% коштів від загального бюджету НАТО.

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Щоправда, адміністрація американського президента Дональда Трампа нібито прагне скоротити внесок приблизно до 16%. Майже стільки у НАТО вкладає Німеччина – 14,8%.

Як розраховують у Білому домі, дефіцит покриють інші країни-члени НАТО.

"Це значною мірою є символічним кроком, оскільки прямий бюджет НАТО – відносно невеликий. Він становить близько 2,5 мільярда доларів і є відділеним від національних оборонних бюджетів, які, як рекомендує НАТО, повинні становити не менше ніж 2% від ВВП. Цю умову виконують тільки вісім з 29 членів НАТО", – мовиться у матеріалі CNN.

Один із представників Пентагону зауважив, що зекономлені США гроші допоможуть профінансувати інші американські військові зусилля та заходи безпеки в Європі. Це стосується й програми підтримки країн-союзників, які входять в НАТО, а саме України та Грузії.

До слова, раніше у Пентагоні заявляли, що до кінця 2019 року Україна отримає решту суми допомоги, яку вони обіцяли надати. Станом на 1 жовтня Пентагон надав Україні 214 мільйонів доларів із 250 мільйонів, закладених американським Конгресом у Оборонний бюджет США на 2019 рік.