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      У Трампа хотят сократить финансирование НАТО: сэкономленные средства пойдут Украине

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      США планируют сократить финансирование НАТО и направить средства на поддержку Украины, – CNN / Соцсети

      В 2020 году администрация действующего президента США Дональда Трампа намерена "символически" сократить финансирование НАТО. Между тем сэкономленные средства должны пойти Украине и Грузии.

      Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники. По данным ресурса, сегодня США вносят 22% средств от общего бюджета НАТО.

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      Правда, администрация американского президента Дональда Трампа якобы стремится сократить взнос примерно до 16%. Почти столько в НАТО вкладывает Германия – 14,8%.

      Как рассчитывают в Белом доме, дефицит покроют другие страны-члены НАТО.

      "Это в значительной мере является символическим шагом, поскольку прямой бюджет НАТО относительно невелик. Он составляет около 2,5 миллиардов долларов и отделен от национальных оборонных бюджетов, которые, как рекомендует НАТО, должны составлять не менее чем 2% от ВВП. Это условие выполняют только восемь из 29 членов НАТО", – говорится в материале CNN.

      Один из представителей Пентагона отметил, что сэкономленные США деньги помогут профинансировать другие американские военные усилия и меры безопасности в Европе. Это касается и программы поддержки стран-союзников, которые входят в НАТО, а именно Украины и Грузии.

      К слову, ранее в Пентагоне заявляли, что до конца 2019 года Украина получит остальную сумму помощи, которую они обещали предоставить. По состоянию на 1 октября Пентагон предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов, заложенных американским Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Деньги НАТО
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