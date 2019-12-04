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      Радник Зеленського просив Зеркаль "знизити медійну активність"

      1968 Читать новость на русском
      Олена Зеркаль / Zik

      З таким проханням до дипломатки звернувся радник глави держави Андрій Єрмак. Відтак, Олена Зеркаль від вересня і дотепер не давала жодних коментарів чи інтерв’ю пресі.

      Вона навіть звела на мінімум свою активність у соцмережах. Про це вона розповіла в ефірі "Радіо НВ".

      Буде цікаво: Зеркаль відверто розповіла про свою відставку

      Андрій Єрмак наполегливо рекомендував припинити мою медійну активність. Це стосувалося загальних підходів. З вересня і до перемоги в Гаазі я не дала жодного інтерв'ю, не прокоментувала жодної події і не вийшла з жодним постом,
      – наголосила дипломатка.

      Зеркаль каже: вона прислухалася до рекомендації помічника президента, бо їй було важливо закінчити усі справи і не створювати додаткової напруги, не ризикувати результатами своєї роботи.

      "Логіка полягала в тому, що я не є частиною команди, яка приймає рішення, і що мої коментарі можуть зашкодити процесам, якими опікується Офіс президента та президент", – пояснила Олена Зеркаль.

      До слова, це не єдине питання, з приводу якого її попросили помовчати. Так, колишня заступниця міністра закордонних справ заявила: у Зеленського ще у липні знали про затримку військової допомоги США і намагались це приховати. Єрмак, зокрема попросив її мовчати і щодо цього.

      Зеркаль звільнилася з МЗС: що про це відомо? Олена Зеркаль написала заяву про звільнення з посади заступниці міністра закордонних справ 28 листопада. Вона наголосила, що хоч і йде у відставку, втім залишається дипломатом і небайдужою людиною.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Олена Зеркаль Володимир Зеленський Медіа ЗМІ
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