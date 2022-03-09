Денисенко вышел в эфир телемарафона, когда ехал в своем автомобиле по городу. Его остановила наша тероборона, чтобы политик показал документы.

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Что происходило на блокпосте

Чиновник показал удостоверение. Из машины звучало, что "это советник министра". После этого журналисты прервали включение, чтобы не показывать, что происходит на блокпосте и не сдавать позиции. Денисенко отключился.

К слову, политик и прежде несколько раз выключал камеру.

Напомним о скандале с Гогилашвили

В декабре получил огласку скандал с замминистра внутренних дел Александром Гогилашвили. Автомобиль чиновника остановили на блокпосте и попросили показать документы.

Тот возмутился и начал ругаться. Гогилашвили заявил полицейским: "Единственный замминистра, с таким ***, как у меня, он только один. Я 3 года уже замминистра!". Потом он обратился к правоохранителю: "Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и тебе это приятно не будет…". Обнародовали видео инцидента.

К слову, это был не первый случай с политиком, похожая ситуация случилась с Гогилашвили и полицейскими в Киеве.

Зеленский сразу отреагировал на скандал. Он сказал, что выходом из ситуации будет увольнение. Сам Гогилашвили признал свою вину и написал заявление об отставке.

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