Денисенко вийшов в ефір телемарафону, коли їхав у своєму авто по місту. Його зупинила наша тероборона, щоб політик показав документи.

Читайте також МВС вже видало наказ про забезпечення цивільних осіб зброєю, – Монастирський

Що відбувалось на блокпості

Чиновник показав посвідчення. З машини лунало, що "це радник міністра". Після цього журналісти перервали включення, аби не показувати, що відбувається на блок-пості та не здавати позиції. Денисенко вимкнувся.

До слова, політик і перед тим кілька разів вимикав камеру.

Нагадаємо про скандал з Гогілашвілі

У грудні набув розголосу скандал із заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі. Чиновника зупинили авто на блокпості та попросили показати документи.

Той обурився через це та почав лаятись. Гогілашвілі заявив поліцейським: "Єдиний заступник міністра, з таким є***ом, як у мене, він лише один. Я 3 роки вже заступник міністра!". Потім він звернувся до правоохоронця: "Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде…". Оприлюднили відео інциденту.

До слова, це був не перший випадок із політиком, схожа ситуація трапилась з Гогілашвілі та поліцейськими у Києві.

Зеленський одразу відреагував на скандал. Він сказав, що виходом з ситуації буде звільнення. Сам Гогілашвілі визнав свою провину і написав заяву про відставку.



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!