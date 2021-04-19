В режиме видеоконференции 19 апреля прошла встреча советников глав стран "нормандской четверки", на которой все участники подтвердили стремление к тишине на Донбассе. Кроме того, там прозвучало предложение провести следующие переговоры политических советников непосредственно на линии разграничения.

В украинской делегации отметили, что на встрече все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

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Состоялось заседание советников глав государств "нормандской четверки"

Сегодня (19 апреля – 24 канал) состоялась встреча советников глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) в режиме видеоконференции,

– сообщили в украинской делегации.

Главным ее вопросом стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима тишины на Донбассе.

Планы будущей встречи

Кроме того, на переговорах прозвучала идея провести следующую встречу политических советников непосредственно на линии разграничения с целью принятия необходимых решений в конкретных условиях.

Конкретные меры, которые могли бы усовершенствовать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня, политические советники поручили проработать в подгруппе по безопасности ТКГ. Ее заседание запланировано на 20 апреля, 10.00.

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