Советский хлам, но очень опасный, – эксперт назвал особенности ракет Х-22

Недавно россияне впервые использовали крылатые ракеты Х-22 советского образца. Вероятно, у них заканчиваются запасы современных ракет. Однако, по словам экспертов, и советское оружие может представлять опасность.

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Какие ракеты Россия сейчас выпускает по Украине

Он подчеркнул, что сейчас Россия использует, например, против Одессы уже не крылатые ракеты "Калибр", Х-101 или Х-55. Это ракеты Х-22 советского образца , которые были спроектированы еще в конце 1950-х годов.

Эксперт говорит, что противокорабельные ракеты П-800 тоже советского образца 1970-х годов. Это уже не современные высокоточные ракеты, которыми пугала Россия за последние 8 лет весь мир.

Коваленко сообщил, что также ракеты "Кинжал" очень распиарены Россией, но на самом деле они не являются гиперзвуковыми. Это только авиационная модификация ракеты "Искандер". "Известно, что в начале российского вторжения в Украину их было сделано всего 40 единиц, то есть они дефицитны", – добавил он.

Почему эти ракеты опасны

Это не "Калибры" или "Искандеры", это советский хлам, но он очень опасен. Ибо, например, у ракеты Х-22 боевая часть весит почти до тонны. Это ужасное оружие, но оно не высокоточное – его отклонение от цели сотни метров,

– заявил Коваленко.

И этим ракета Х-22 опасна. По его словам, срок годности этих ракет истек еще 20 лет назад, их технически не обслуживали много времени.

"Такую ракету может даже не уничтожить ПВО, но у нее может отказать двигатель, когда она будет лететь над городом или селом и упасть на гражданские дома. Вот в чем риск", – добавил эксперт.

По мнению военного обозревателя, ракеты советского образца создают большой риск сейчас.

"Одно дело, когда россияне намеренно обстреливают жилые дома ствольной или реактивной артиллерией, и совсем другое, когда попадают в них вместо военного объекта или инфраструктуры из-за неточности ракет", – заметил Коваленко.

Он добавил, что сейчас украинцы должны не пренебрегать воздушной тревогой.

Почему Россия использует ракеты советского образца

Военно-политический обозреватель рассказал, что это россияне делают из-за того, что у них почти нет современных ракет, точнее, они есть, но очень дефицитные.

Сейчас у России Калибры и Искандеры в дефиците. Поэтому они сейчас используют именно такое оружие, в частности, по Одесской области. Любые ракетные или другие обстрелы носят хаотический характер. Почему так? Потому что используют не современный ресурс и этим оказывают психологическое давление на украинцев,

– объяснил Коваленко.

Почему Россия использует советские крылатые ракеты Х-22



Что известно о ракетах Х-22

Ночью 9 мая российские захватчики использовали около шести ракет Х-22. Устаревшие модели были выпущены по прифронтовой зоне Донецкой области.

Эти советские ракеты производились в течение 1960 – 1970-х годов. Из-за устарелости их признали опасными в эксплуатации.

По словам экспертов, похоже, извлечь ракеты из составов заставил кризис. Стратегические запасы россиян заканчиваются, а на производстве новых недостает деталей, не доставляемых в Россию из-за многочисленных санкций.

Напомним, что по состоянию на конец апреля Россия выпустила по Украине более 1300 ракет. Издание Forbes подсчитало, что их суммарная стоимость составляет 7,5 миллиарда долларов.

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