Советы, как не потерять ребенка во время эвакуации

Эвакуацию часто сопровождают чрезмерная суетливость, растерянность и паника. В этот момент очень легко потеряться детям.

Командование медицинских сил подготовило важные советы, как не потерять малышей. Следуя им, вы сможете минимизировать риски.

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Как не потерять ребенка во время эвакуации

Держите ребенка за руку. Когда малыш держит вас за рукав или сумку, то в толпе может легко потеряться;

пробираясь к месту назначения в толпе, ведите детей перед собой;

назовите ребенку место, где вы встретитесь, если разминитесь;

всегда имейте свежую фотографию ребенка.

Перед эвакуацией важно:

научить ребенка знать собственное имя, возраст, имена родителей, домашний адрес, по возможности – контактный номер родителя;

подписать вещи детей и пожилых лиц, указав контактное лицо и номер телефона;

положить во внутренние карманы одежды визитку с информацией о контактном лице.



Как не потерять ребенка во время эвакуации / Инфографика 24 канала

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