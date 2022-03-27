Командування Медичних сил підготувало важливі поради, як не загубити малюків. Дотримуючись їх, ви зможете мінімізувати ризики.

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Як не загубити дитину під час евакуації

Тримайте дитину за руку. Коли малюк тримає вас за рукав чи сумку, то в натовпі може дуже легко загубитися;

пробираючись до місця призначення в натовпі, ведіть дітей перед собою;

назвіть дитині місце, де ви зустрінетеся, якщо розминетесь;

завжди майте свіжу фотографію дитини.

Перед евакуацією важливо:

навчити дитину знати власне ім’я, вік, імена батьків, домашню адресу, за можливості – контактний номер одного з батьків;

підписати речі дітей та літніх осіб, зазначивши контакту особу та номер телефону;

покласти у внутрішні кишені одягу візитівку з інформацією про контактну особу.



Як не загубити дитину під час евакуації / Інфографіка 24 каналу

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