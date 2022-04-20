Совладельцы АТБ предоставили больнице Мечникова в Днепре оборудование для операционных

Совладельцы корпорации АТБ Евгений Ермаков и Виктор Карачун помогли закупить и передать медикам больницы имени Мечникова в Днепре оборудование для операционных.

По сообщению телеграм-канала советника главы МВД Антона Геращенко, совладельцы крупнейшей частной компании Украины помогли приобрести, а АТБ доставила этот дар, который стал частью масштабных гуманитарных проектов корпорации.

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Медики больницы имени Мечникова и жители Днепра получили от совладельцев АТБ:

5 операционных столов,

14 ламп для хирургических операций,

аппарат для рентгена.

Оборудование для операционных больницы имени Мечникова встречали и приняли заведующие ее отделениями. Медики записали видеообращение меценатам, в котором выразили искреннюю благодарность совладельцам корпорации АТБ – это оборудование поможет спасти сотни жизней украинцев, особенно учитывая сложную военную ситуацию в стране и необходимость предоставления помощи раненым защитникам Украины и мирным гражданам, что страдают от обстрелов оккупантов.

Работники больницы имени Мечникова поблагодарили АТБ за помощь: видео

Корпорация АТБ, штаб-квартира которой расположена в Днепре, и ее учредители постоянно оказывают помощь местным медикам: ранее больница имени Мечникова была одним из получателей медицинского оборудования от АТБ для противодействия эпидемии COVID-19, а в национальных масштабах помощь корпорации медикам и украинцам превысила 250 миллионов гривен.

С начала вторжения российских войск в Украину АТБ также активно поддерживает обороноспособность страны и реализует гуманитарные проекты. Масштабы этой поддержки превысили 200 миллионов гривен. Компания активно оказывает гуманитарную помощь мирным жителям в зонах боевых действий и при эвакуации из них, помощь от АТБ получают медицинские учреждения, волонтерские организации и приюты для беженцев.

В работающих магазинах АТБ по всей стране действует общенациональная программа сбора гуманитарной помощи и экипировки в помощь защитникам Украины – эти грузы команда АТБ часто доставляет в места с наибольшей потребностью.

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