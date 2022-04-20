За повідомленням телеграм-каналу радника голови МВС Антона Геращенка, співвласники найбільшої приватної компанії України допомогли придбати, а АТБ доставила цей дар, який став частиною масштабних гуманітарних проєктів корпорації.

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Медики лікарні імені Мечнікова та мешканці Дніпра отримали від співвласників АТБ:

5 операційних столів,

14 ламп для хірургічних операцій,

апарат для рентгену.

Обладнання для операційних лікарні імені Мечнікова зустрічали та прийняли завідувачі її відділень. Медики записали відеоподяку меценатам, на якій висловили щиру вдячність співвласникам корпорації АТБ – це обладнання допоможе врятувати сотні життів українців, особливо враховуючи складну воєнну ситуацію в країні та необхідність надання допомоги пораненим захисникам України та цивільним громадянам, які страждають від обстрілів окупантів.

Працівники лікарні імені Мечнікова подякували АТБ за допомогу: відео

Корпорація АТБ, штаб-квартира якої розташована у Дніпрі, та її засновники постійно надають допомогу місцевим медикам: раніше лікарня імені Мечнікова була одним із отримувачів медичного обладнання від АТБ для протидії епідемії COVID-19, а в національних масштабах допомога корпорації медикам та українцям перевищила 250 мільйонів гривень.

З початку вторгнення російських військ до України АТБ також активно підтримує обороноздатність країни та реалізовує гуманітарні проєкти. Масштаби цієї підтримки перевищили 200 мільйонів гривень. Компанія активно надає гуманітарну допомогу мирним мешканцям у зонах бойових дій та під час евакуації із них, допомогу від АТБ отримують медичні установи, волонтерські організації та прихистки для біженців.

У працюючих магазинах АТБ по всій країні діє загальнонаціональна програма збору гуманітарної допомоги та екіпірування на допомогу захисникам України – ці вантажі команда АТБ часто власноруч доставляє у місця з найбільшою потребою.

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