Украине нужна международная танковая коалиция: Кулеба и Резников обнародовали совместное заявление

Дмитрий Кулеба и Алексей Резников подчеркнули, что Россия не изменила своих планов по Украине. И призвали страны предоставить нам тяжелую бронированную технику и танки.

Министр обороны Украины Алексей Резников и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнули, что продолжающаяся уже год полномасштабная война России с Украиной остается наиболее серьезной угрозой для международной безопасности со времен Второй мировой войны и является беспрецедентным вызовом для международного сообщества.

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Последствия этой войны ощутимы во всем мире

Кулеба и Резников отметили, что Россия не изменила своих целей по отношению к Украине. Цель страны-агрессорки – уничтожить одно из крупнейших государств в Европе и 45 миллионов населения украинского народа.

Россия сопровождает свою агрессию многочисленными военными преступлениями и преступлениями против человечности, в том числе убивает гражданское население, наносит массированные ракетные удары по украинским городам, целенаправленно уничтожает гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, эта война опасна для евроатлантического сообщества, ведь Россия стремится разрушить европейский порядок безопасности и поставить под сомнение жизнеспособность демократии как формы организации общественной жизни.

Спровоцировав угрозу глобального продовольственного кризиса и усложнив международную торговлю, чрезвычайно серьезные последствия российская агрессия повлекла за собой многие государства Африки, Азии и других континентов.

Угроза нового полномасштабного вторжения реальна

Кулеба и Резников отметили, что украинцы доказали, что способны остановить государство-агрессора. Профессионализм и героизм украинских воинов показали, что чем крепче станут оборонные способности Украины, тем быстрее закончится жестокая война.

Практическую военную помощь Украине оказывают более 50 международных государств-партнеров. Министры поблагодарили это от имени Украины, однако отметили, что Россия все еще имеет преимущество в живой силе, вооружении и в количестве военной техники.

В настоящее время российские войска продолжают наступательные действия на Востоке Украины и попытка реванша России за ее неудачи в войне, в частности, угроза нового полномасштабного наступления российских сил очень реальна.

Именно поэтому мы обращаемся ко всем государствам-партнерам, которые уже оказывали военную помощь или планируют оказать ее, с призывом существенно усилить свой практический вклад в укрепление способности Украины защищаться, вывести эту помощь на качественно новый уровень. Одной из особо острых и наиболее неотложных потребностей Вооруженных Сил Украины сегодня улучшение их обеспеченности современной броневой техникой и усиление их огневых и маневренных способностей с помощью танков западных образцов,

– говорится в сообщении.

Министры призвали страны присоединиться к танковой коалиции

Дмитрий Кулеба и Алексей Резников поздравили "смелое и очень своевременное решение" Великобритании о передаче Украине первого эскадрона танков Challenger 2. Однако подчеркнули, что этого недостаточно для достижения оперативных целей.

Поэтому мы обращаемся к государствам, имеющим на вооружении танки Leopard 2, включая Грецию, Данию, Испанию, Канаду, Нидерланды, Германию, Норвегию, Польшу, Португалию, Турцию, Финляндию, Швецию. Мы гарантируем, что мы будем использовать это оружие ответственно и исключительно для защиты территориальной целостности Украины в международно признанных границах,

– говорится в сообщении.

Также они обратились ко всем этим и другим государствам, имеющим соответствующие возможности, с призывом присоединиться к инициативе создания международной танковой коалиции в поддержку Украины и внести свои практические взносы в эту инициативу.

Это необходимо для защиты граждан Украины, ради установления справедливости и "подтверждения права каждого народа на нашей планете быть хозяином на своей земле". А также чтобы отстоять ценности мира, свободы и демократии.