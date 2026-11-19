Си Цзиньпин, Дональд Трамп и Владимир Путин 19 ноября приняли совместное заявление по итогам трехсторонней встречи. Лидеры предостерегли от ядерной войны, согласовали реформу ООН и призвали МУС не злоупотреблять полномочиями.

Подробности из заявлений президентов передают СМИ.

Что известно об итогах встречи Путина, Си и Трампа?

Отдельным пунктом договоренностей стало увеличение производства и поставок очищенных нефтепродуктов для обеспечения стабильных энергетических потоков.

Стороны решили наращивать выпуск топлива на благо всех народов, несмотря на действие международных санкций в отношении экспорта российской нефти.

Также участники саммита отдельно остановились на принципах международного правосудия. Они сошлись во мнении, что ключевое значение имеет соблюдение национального согласия и сохранение неприкосновенности представителей государственной власти.

Три главы государств признали, что принципы национального согласия и уважения к иммунитету государственных должностных лиц имеют первостепенное значение, и согласились с тем, что Международный уголовный суд и другие подобные органы не должны злоупотреблять своей юрисдикцией,

– отмечается в тексте документа.

Вопросы ядерной безопасности и реформа ООН

Значительное внимание лидеры уделили проблеме глобальной безопасности и нераспространения оружия массового уничтожения. Стороны зафиксировали совместное намерение вести постоянный диалог для снижения стратегических рисков на мировой арене.

Ядерную войну нельзя выиграть, и ее нельзя вести,

– подтвердили главы трех государств в совместном заявлении.

Кроме того, представители Китая, США и России выступили с инициативой обновления международных институтов.

Трое лидеров взяли на себя обязательство реформировать ООН, чтобы она могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и выполнять ключевую миссию по поддержанию мира во всем мире.

Трехсторонний диалог на саммите АТЭС

Как уже сообщалось на нашем сайте, встреча лидеров трех стран проходила в китайском городе Шэньчжэнь в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Переговоры в таком формате состоялись впервые, а перед этим стороны провели серию двусторонних контактов по вопросам контроля над вооружениями и войны в Украине.