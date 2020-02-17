Совместные патрули на Донбассе: как загнать Россию в тупик

Инициатива президента Зеленского о создании совместного патрулирования на Донбассе по хорватскому сценарию вызвала нервную реакцию России. Это требует много согласований. И надо тогда идти четко по хорватскому сценарию.

Об этом 24 каналу рассказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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С одной стороны, Зеленский дает пас России. Вместе с тем президент подчеркивает, что Украина не сядет за стол переговоров с сепаратистами. Президент забросил идею, но очертил красную линию. Зеленский показывает договороспособность Украины. Но если Россия не идет на компромиссы, мы оставляем за собой сценарий замораживания конфликта,

– отмечает Дмитрий Снегирев.

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Эксперт отмечает: Зеленский начал делать шаги по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. И надо заметить, что формат его участия в Мюнхенской конференции по безопасности отличается от Порошенко. Зеленский выступал с речью днем, престижное время. А не вечером, как Порошенко, когда в зале мало людей. То есть Европа устала от неопределенности, а не от украинского вопроса.

При этом Снегирев подчеркивает: по введению общих патрулей по линии разграничения нужно четко следовать хорватскому плану. Во-первых, в 1996 году решением Совбеза ООН были введены временные международные администрации, которые опирались в своей деятельности на миротворцев – пять тысяч человек.

"Переходные международные администрации на оккупированных территориях берут всю полноту исполнительной власти, готовят выборы. И, главное, отвечают за демилитаризацию – разоружение незаконных формирований. И потом – совместные патрули. Во-вторых, выборы в Хорватии состоялись лишь через два года после введения временных администраций", – отмечает Снегирев.

К тому же, рассказывает он, участники этих патрулей проходили обучение в Венгрии, отрабатывали взаимодействие. Хорваты перед тем, как отправить сербов на обучение, проверили их на причастность к совершению преступлений. 600 человек не прошли проверку. 200 были осуждены за военные преступления. То есть не было всеобщей амнистии.

Надо настаивать на красных линиях, опираясь на международный опыт. Кремль заявил, что никогда не допустит миротворцев ООН. Украина соглашается на деятельность международных администраций под эгидой ОБСЕ. И под их же охраной. Загонять Россию в тупик,

– подчеркнул Снегирев.

Что надо знать о Мюнхенской конференции по безопасности

Это самый авторитетный международный форум. Конференция объединяет даже совершенно противоположные политические режимы ради поиска совместных ответов. Огромную роль играют кулуарные встречи и договоренности.

Конференция проходит в столице Баварии Мюнхене с 1963 года. В 2020 году мероприятие прошло в 56 раз. Прошло оно 14 – 16 февраля. В этом году главными темами стали конфликты и разоружение, вопросы климата и охраны здоровья. Главный профиль конференции – кризисный менеджмент. Сейчас есть 27 кризисов, требующих обсуждения.

Президент Владимир Зеленский во время выступления отметил, что не совсем корректно употреблять термин "война в Украине", вместо этого нужно говорить "война в Европе". При этом Зеленский отметил, что "она вместе с аннексией Крыма уже длится столько же, как и Вторая мировая, представьте себе!" Президент подчеркнул, что его беспокоит уменьшение внимания к украино-российскому конфликту. Глава государства добавил, что Украина хочет провести местные выборы по всей территории Украины в октябре 2020 года, однако только по законам Украины.

Зеленский высказал идею о совместных патрулях на Донбассе. Она заключается в том, чтобы линию разграничения на Донбассе контролировали совместно украинские военные, ОБСЕ и "представители оккупированных территорий". В то же время президент не уточнял, идет ли речь именно о боевиках.

Смотрите видео выступления Владимира Зеленского: