Спільні патрулі на Донбасі: як загнати Росію в глухий кут

Ініціатива президента Зеленського щодо створення спільного патрулювання на Донбасі за хорватським сценарієм викликала нервову реакцію Росії. Це вимагає багато узгоджень. І треба тоді йти чітко за хорватським сценарієм.

Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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З одного боку, Зеленський дає пас Росії. Водночас президент наголошує, що Україна не сяде за стіл переговорів із сепаратистами. Президент закинув ідею, але окреслив червону лінію. Зеленський показує договороспроможність України. Але, якщо Росія не йде на компроміси, ми залишаємо за собою сценарій замороження конфлікту,

– наголошує Дмитро Снєгирьов.

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Експерт відзначає: Зеленський почав робити кроки щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. І треба зауважити, що формат його участі в Мюнхенській безпековій конференції відрізняється від Порошенка. Зеленський виступав з промовою удень, престижний час. А не ввечері, як Порошенком, коли в залі мало людей. Тобто Європа втомилася від невизначеності, а не українського питання.

При цьому Снєгирьов підкреслює: щодо введення спільних патрулів по лінії розмежування потрібно чітко йти за хорватським планом. По-перше, в 1996 році рішенням Радбезу ООН були введені тимчасові міжнародні адміністрації, які опиралися в своїй діяльності на миротворців – п’ять тисяч чоловік.

"Перехідні міжнародні адміністрації на окупованих територіях беруть усю повноту виконавчої влади, готують вибори. І, головне, відповідають за демілітаризацію – роззброєння незаконних формувань. І потім – спільні патрулі. По-друге, вибори в Хорватії відбулися лише через два роки після введення тимчасових адміністрацій", – зауважує Снєгирьов.

До того ж, розповідає він, учасники цих патрулів проходили навчання в Угорщині, відпрацьовували взаємодію. Хорвати перед тим, як відправити сербів на навчання, перевірили їх на причетність до скоєння злочинів. 600 людей не пройшли перевірку. 200 були засуджені за військові злочини. Тобто не було загальної амністії.

Треба наполягати на червоних лініях, спираючись на міжнародний досвід. Кремль заявив, що ніколи не допустить миротворців ООН. Україна погоджується на діяльність міжнародних адміністрацій під егідою ОБСЄ. І під їх же охороною. Заганяти Росію в глухий кут,

– підкреслив Снєгирьов.

Що треба знати про Мюнхенську конференцію з безпеки

Це найавторитетніший міжнародний форум. Конференція об’єднує навіть абсолютно протилежні політичні режими заради пошуку спільних відповідей. Величезну роль грають кулуарні зустрічі та домовленості.

Конференція проходить у столиці Баварії Мюнхені з 1963 року. У 2020 році захід пройде у 56 раз. Триватиме він 14 – 16 лютого. Цього року головними темами стануть конфлікти та роззброєння, питання клімату та охорони здоров’я. Головний профіль конференції – кризовий менеджмент. Наразі є 27 криз, які потребують обговорення.

Президент Володимир Зеленський під час виступу наголосив, що не зовсім коректно вживати термін "війна в Україні", натомість потрібно казати "війна у Європі". При цьому Зеленський зазначив, що "вона разом з анексією Криму вже триває стільки ж, як і Друга світова, уявіть собі!" Президент наголосив, що його турбує зменшення уваги до українсько-російського конфлікту. Глава держави додав, що Україна хоче провести місцеві вибори по всій території України в жовтні 2020 року, однак тільки за законами України.

Зеленський висловив ідею спільних патрулів на Донбас. Вона полягає у тому, щоб лінію розмежування на Донбасі контролювали спільно українські військові, ОБСЄ та "представники окупованих територій". Водночас президент не уточнював, чи мовиться саме про бойовиків.

Дивіться відео виступу Володимира Зеленського: