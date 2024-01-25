Суперукраинцы посетили АЗК SOCAR: совместный проект с Superhumans Center продолжается

Недавно АЗК SOCAR в Житомире, Киеве, Львове, Одессе и Ровно посетили суперукраинцы - пациенты Superhumans Center, которые прошли протезирование и реабилитацию. Пообщаться, узнать их историю и лично поблагодарить могли все желающие.

Визит суперукраинцев состоялся в рамках совместного проекта SOCAR и Superhumans Center, отмечает 24 Канал. Целью инициативы является сбор средств на высокофункциональные протезы для людей, которые получили травмы во время полномасштабного вторжения.

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Благодаря этой благотворительной акции накоплено уже более 1 миллиона гривен, но сбор еще продолжается. Средства, полученные от продажи благотворительных чашек "Иметь возможность держать этот кофе" и шнурков для обуви, будут переданы в Superhumans Center – всеукраинский современный центр по протезированию, реконструктивной хирургии, реабилитации и психологической поддержки взрослых и детей, пострадавших из-за событий после 24 февраля 2022 года.



В рамках совместного проекта SOCAR и Superhumans Center уже собрали более 1 миллиона гривен / Фото SOCAR

Компания SOCAR была первой в Украине, кто внедрил инклюзивность и безбарьерность в сети АЗК и имеет несколько наград за доступность для маломобильных людей и родителей с детьми. Все комплексы инклюзивно оборудованы, в частности имеют:

раздвижные двери и пандусы,

специально оборудованные уборные,

пеленальные столики,

детские уголки и детское меню,

аптечки с расширенным перечнем специальных средств,

приборы для измерения артериального давления.

Установить приложение SOCAR level можно с помощью QR-кода / Фото SOCAR

Кроме инклюзивности, SOCAR является образцом в сервис-дизайне для других брендов заправок. Ведь любой автозаправочный комплекс сети – это целый хаб услуг. Бизнес-площадки для проведения встреч, маркеты, полноценные рестораны и предзаказ блюд и напитков, которые сотрудники могут вынести прямо в авто, бесконтактные терминалы оплаты SOCAR Pay, интерактивные детские столики Multi-touch, бесплатные Wi-Fi, телефон, зарядки для смартфонов, бизнес-уголки – все это и многое другое есть на каждом АЗК SOCAR.

Напомним, сеть SOCAR Energy Ukraine представлена в 11 областях, где клиенты могут воспользоваться услугами 57 АЗС с удобной и инклюзивной инфраструктурой.