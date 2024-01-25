Візит суперукраїнців відбувся в рамках спільного проєкту SOCAR та Superhumans Center, зазначає 24 Канал. Метою ініціативи є збір коштів на високофункціональні протези для людей, які отримали травми під час повномасштабного вторгнення.

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Завдяки цій благодійній акції накопичено вже понад 1 мільйон гривень, але збір ще триває. Кошти, отримані з продажу благодійних горняток "Мати змогу тримати цю каву" та шнурівок для взуття, будуть передані до Superhumans Center – всеукраїнського сучасного центру з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки дорослих і дітей, які постраждали через події після 24 лютого 2022 року.



У рамках спільного проєкту SOCAR та Superhumans Center вже зібрали понад 1 мільйон гривень / Фото SOCAR

Компанія SOCAR була першою в Україні, хто впровадив інклюзивність та безбар'єрність у мережі АЗК та має кілька нагород за доступність для маломобільних людей та батьків із дітьми. Всі комплекси інклюзивно обладнані, зокрема мають:

розсувні двері та пандуси,

спеціально обладнані вбиральні,

пеленальні столики,

дитячі куточки та дитяче меню,

аптечки з розширеним переліком спеціальних засобів,

прилади для вимірювання артеріального тиску.

Встановити застосунок SOCAR level можна за допомогою QR-коду / Фото SOCAR

Окрім інклюзивності, SOCAR є взірцем у сервіс-дизайні для інших брендів заправок. Адже будь-який автозаправний комплекс мережі – це цілий хаб послуг. Бізнес-майданчики для проведення зустрічей, маркети, повноцінні ресторани та передзамовлення страв і напоїв, які співробітники можуть винести просто до авто, безконтактні термінали оплати SOCAR Pay, інтерактивні дитячі столики Multi-touch, безплатні Wi-Fi, телефон, зарядки для смартфонів, бізнес-куточки – все це та багато іншого є на кожному АЗК SOCAR.

Нагадаємо, мережа SOCAR Energy Ukraine представлена в 11 областях, де клієнти можуть скористатися послугами 57 АЗС зі зручною та інклюзивною інфраструктурою.