Современная боевая техника не наводится через световые знаки, – Арестович
27 февраля 2022 , 11:26Читати новину українською
Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что современная боевая техника не наводится через световые знаки на столбах и дорогах. Это делается с помощью других технических средств.
Поэтому, как отметил Арестович, нужно "прекратить охоту на ведьм", передает 24 канал.
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Спецслужбы и украинские военные призывают гражданское население самостоятельно не пытаться силой задерживать диверсантов, а сообщать в полицию.
Ранее советник МВД Вадим Денисенко отмечал, что все метки, которые ставят диверсанты, следует обезвреживать. Их нужно зарисовать смолой или заклеить фольгой.
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