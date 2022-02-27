Современная боевая техника не наводится через световые знаки, – Арестович

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что современная боевая техника не наводится через световые знаки на столбах и дорогах. Это делается с помощью других технических средств.

Поэтому, как отметил Арестович, нужно "прекратить охоту на ведьм", передает 24 канал.

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Спецслужбы и украинские военные призывают гражданское население самостоятельно не пытаться силой задерживать диверсантов, а сообщать в полицию.

Ранее советник МВД Вадим Денисенко отмечал, что все метки, которые ставят диверсанты, следует обезвреживать. Их нужно зарисовать смолой или заклеить фольгой.

Как распознать диверсанта / Инфографика 24 канала